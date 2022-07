Yenifer Paredes, Zamir Villaverde y Hugo Espino acudieron a declarar ante la Fiscalía

Este martes 19 de julio, Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo; Zamir Villaverde, colaborador eficaz en el caso Puente Tarata; y Hugo Espino, empresario y amigo de la hermana de la primera dama, Lilia Paredes, se presentaron en la sede del Ministerio Público para brindar su declaración en los respectivos casos por los que investigados preliminarmente.

Los lentes de las cámaras se centraron en la aparición de la “hija mayor” del mandatario, quien ahora es investigada por el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder por el presunto delito de tráfico de influencias. La diligencia en su contra fue dispuesta en un inicio por la Fiscalía Anticorrupción luego de que “Cuarto poder” difundiera un video en el que se aprecia a Paredes Navarro ofrecer obras de saneamiento con un chaleco de JJM Espino, propiedad de Hugo Espino.

Justamente, Espino Lucana también fue citado por la Fiscalía por el referido caso. Llego minutos antes de las 8.00 a. m. y no dio declaraciones a los medios de prensa que esperaban su arribo.

El empresario fue convocado por el Ministerio Público para el 12 de julio, pero no se apersonó. Reapareció el domingo 17 ante televisión nacional para negar las acusaciones en su contra.

“Yo tengo una amistad con la Srta. Yenifer Paredes desde el 2019. En el 2021, durante los primeros meses, es que me conozco con la Sra. Lilia Paredes. (…) No tengo nada que ocultar. Yo no me he beneficiado de ninguna manera de esa amistad”, dijo en entrevista con “Punto final”.

Zamir Villaverde también fue a declarar

El empresario Zamir Villaverde acudió a la sede de la Fiscalía pese a que el último lunes, a través de su abogada, indicó que no se presentaría y que solicitaría reprogramar su cita. El colaborador eficaz en el caso Puente Tarata fue en calidad de testigo en el marco de la investigación contra el presidente Pedro Castillo por la presunta injerencia en los ascensos de las Fuerzas Armadas.