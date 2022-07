Empresario Hugo Espino pasó de testigo a investigado por caso Yenifer Paredes, según su abogado

El empresario Hugo Espino Lucana, representante de la empresa JJM Espino Ingeniería & Construcción S. A. C., acudió este martes 19 de julio a declarar en calidad de investigado a la sede del Ministerio Público por el caso de Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, quien se encuentra investigada por el presunto delito de tráfico de influencias, según informó su abogado defensor.

”Mi patrocinado, de manera inexplicable, a partir del día 8 del presente mes, ha cambiado su situación jurídica de testigo a imputado sin tener mayores elementos de convicción que sustenten dicho cambio. (…) Mi defendido, de manera puntual y en la fecha, ha brindado todos los esclarecimientos y ha respondido de manera puntual y clara las preguntas del señor fiscal”, dijo el abogado del empresario.

El letrado mencionó, además, que el empresario Hugo Espino no ha podido concluir su declaración este martes y que por ello continuará con las diligencias este miércoles 20 de julio. Esto ocurrió porque la citación se cruzó con la de Yenifer Paredes, quien también acudió este martes a la sede del Ministerio Público.

“En la fecha anterior, que fue el día 12 de julio, el expediente se trasladaba de la Fiscalía Anticorrupción al Equipo Especial (contra la corrupción del poder); por tanto, recién se avocó dicho día y la primera fecha a cargo del Equipo Especial es la fecha del día presente”, apuntó.

Rechaza acusaciones

Hugo Espino, a su salida de la Fiscalía, rechazó las imputaciones en su contra en relación con la adjudicación de obras que habría recibido por frecuentar a la cuñada del presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno durante los meses de agosto y septiembre del 2021.

“Estoy asistiendo a la primera citación del Equipo Especial, dando la cara, porque no tengo nada que esconder. Rechazo las imputaciones que indican que tengo algún tipo de delito”, manifestó.

“Trabajo desde el 2019 con mi empresa. No es una empresa fantasma. He dado toda la documentación a las autoridades competentes, donde tengo todos los contratos de arrendamiento, los pagos. Vino la pandemia y fue el motivo por el cual mi oficina no se encuentra en ese lugar. Tengo 10 contratos con el Estado desde el año 2019. Esa es toda la experiencia que puedo comentar”, sentenció.