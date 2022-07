Lilia Paredes confirmó a la Fiscalía que Hugo Espino se reunía con Yenifer Paredes en Palacio

La declaración que brindó la primera dama Lilia Paredes a la Fiscalía de la Nación, el último viernes 8 de julio, en el marco de la investigación por presunto tráfico de influencias en contra de su hermana Yenifer Paredes por el aparente ofrecimiento de obras de saneamiento en Cajamarca, reveló algunos detalles sobre las visitas que realizó el empresario Hugo Espino a Palacio de Gobierno.

Durante la toma de declaración, la esposa del presidente Pedro Castillo le contó al fiscal Jony Peña que autorizó el ingreso de Hugo Espino Lucana, gerente general de la empresa JJM Espino Ingeniería & Construcción S.A.C., a Palacio de Gobierno con la finalidad que este se reuniese con su hermana.

“En todas las ocasiones que él vino visitó a mis hijos y estuvo presente mi hija Yenifer Paredes; ellos compartían juntos y en algunas oportunidades le enseñaba a mi hijo mayor, quien está preparándose (para la universidad). (…) Yo solo autoricé las visitas y él (Hugo Espino) ha venido cinco veces a Palacio”, se lee en la declaración de la primera dama, a la cual tuvo acceso y fue difundida por Perú21.

La información brindada por Lilia Paredes coincide con lo consignado en el registro de visitas de Palacio de Gobierno, donde se muestran cinco ingresos de Hugo Espino, pero solo en dos de ellas se especifica que quien lo recibe es Yenifer Paredes. Estas citas se dieron el 31 de agosto y del 3 de setiembre.

En las otras tres oportunidades, se registra el 8 de agosto una reunión con la primera dama. En las visitas del 6 y 18 de octubre se indica que su ingreso se dio por una reunión de trabajo. Según la primera dama, Yenifer Paredes vivió en Palacio de Gobierno entre agosto y setiembre del 2021, pero no de forma continua, ya que ella reside principalmente en Cajamarca.

Una puerta para familiares en Palacio sin registro

La primera dama Lilia Paredes también se refirió a la existencia de una puerta para familiares en Palacio de Gobierno, por la cual también ingresarían personas cercanas sin dejar un registro de las visitas.

