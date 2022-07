Omar Candia: fiscal expone la acusación contra el alcalde de Arequipa por compra de cámaras

Milagros Corrales

Este 18 de julio continuó la audiencia de apelación de sentencia condenatoria de seis años en contra de Omar Candia, por el delito de colusión agravada en el caso de la compra sobrevalorada de cámaras de seguridad mientras fue alcalde del distrito de Alto Selva Alegre. El Ministerio Público presentó el detalle de todos los cargos contra el alcalde Arequipa.

De acuerdo al fiscal superior Carlos Herrera, Candia tenía pleno conocimiento del desarrollo de la licitación pública durante todo el proceso. Y que es ilógico negar tal circunstancia con pruebas falsas como que los documentos del proceso no pasaron por su oficina, sino que todo se manejó directamente con el gerente municipal. Por lo que aseguró que Candia no dejó de tener conocimiento y control de los actos y documentos relacionados con las contrataciones de la entidad, lo que lleva a que se concluya que estaba enterado acerca de todas las irregularidades dentro del proceso de la compra.

Asimismo, dijo que el ahora alcalde de Arequipa tenía pleno conocimiento de que la empresa Soluciones del Perú estaba representada por José Luis Ríos Sánchez, quien no había cumplido con presentar requisitos en las bases y que, por tanto, se supone que debía tener más cuidado en el proceso de contratación. Además, a todo eso se sumó que la OSCE indicó que el proceso de contratación sea declarado nulo; no obstante, el alcalde no hizo caso.

Dijo que las conductas intencionales del alcalde, como máxima autoridad administrativa durante la ejecución del proyecto, generaron un perjuicio económico superior a los S/ 2 millones y una deuda de S/ 36.000. En este punto de la exposición del fiscal Herrera, la defensa de Candia interrumpió aduciendo que era falsa la afirmación, pero le dijeron que el debate sería cuando la autoridad termine su exposición.

Asimismo, el fiscal señaló que Candia Aguilar, en el ejercicio de sus funciones, planteó con conciencia y voluntad un escenario funcional dentro de la gestión administrativa municipal para desviar responsabilidades.

Respecto a lo sostenido por Pablo Talavera, abogado del alcalde de Arequipa, sobre los siete indicios que dijo han sido resultado de hechos no probados, el fiscal manifestó que el juez no ha incurrido en ningún error al realizar las acusaciones, basándose en valoraciones de pruebas sobre indicios postulados por el Ministerio Público, sustentadas con pruebas objetivas.