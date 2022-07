Hugo Espino: “Yo no me he beneficiado de la amistad con Yenifer Paredes”

El empresario Hugo Espino Lucana, gerente general de la empresa JJM Espino Ingeniería & Construcción S.A.C., se pronunció — en entrevista con “Punto Final” — sobre el vínculo que mantiene con Yenifer Paredes, hermana menor de la primera dama Lilia Paredes. Aseguró que son amigos desde el 2019 y que jamás se ha beneficiado de la amistad que tiene con quien fuese criada como una hija adoptiva por el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones.

“Yo tengo una amistad con la Srta. Yenifer Paredes desde el 2019. En el 2021, durante los primeros meses es que me conozco con la Sra. Lilia Paredes. (…) No tengo nada que ocultar. Yo no me he beneficiado de ninguna manera de esa amistad”, declaró al dominical.

Según relató el empresario, conoció a Yenifer Paredes cuando fue a realizar unas consultorías en la Municipalidad de Anguía, en Cajamarca, donde también trabajaba la hermana de Lilia Paredes. Actualmente, dice tener amistad con los otros hijos del jefe de Estado.

Sobre la grabación donde se les vería ofreciendo obras

En cuanto a la grabación donde se le aprecia junto a Yenifer Paredes, presuntamente ofreciendo obras de saneamiento en Cajamarca, el gerente de JJM Espino Ingeniería & Construcción S.A.C. señaló que llegó a la zona por invitación del alcalde de Chadín, quien le pidió apoyo para efectuar un futuro expediente técnico.

“Yo no he dicho que estaba realizando un estudio topográfico. Tampoco existe ninguna obra o licitación, lo que existe es una visita de campo”, comentó. Agregó que la hermana de la primera dama aparece en el vídeo con un chaleco de su empresa fue porque se encontraba trabajando para él, pero aclaró que el vínculo laboral se dio por un acuerdo de palabra y que no existe un contrato propiamente dicho.

En otro momento, Hugo Espino señaló que perdió el teléfono con el que realizó las coordinaciones para visitar localidades de Cajamarca, donde habría ofrecido obras junto a Yenifer Paredes: “No, no ha sido una pérdida adrede, fue un robo en el cruce de las avenida Carlos Izaguirre con la Panamericana”.

Finalmente, el último 12 de julio, Hugo Espino no se presentó a rendir su manifestación ante el Sexto Despacho de la Primera Fiscalía Anticorrupción de Lima, como se tenía programado. Este fue citado para las 9.30 a. m., pero optó por seguir el mismo camino que Yenifer Paredes, hermana menor de la primera dama, Lilia Paredes, quien tampoco acudió a la sede del Ministerio Público a declarar el último lunes 11 de julio.