Condenan a fiscal Ricardo Rojas por ayudar a empresarios en tráfico de terrenos

El expresidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Sur, Ricardo Rojas León, cumplirá una pena de 8 años de prisión efectiva tras admitir que durante sus funciones como fiscal provincial de Lurín, entre los años 2012 y 2014, utilizó su cargo para favorecer a empresarios (tráfico de influencias) en casos de usurpación de terrenos y recibir sobornos (cohecho pasivo) .

El juez de la Corte Superior de Lima Sur, Luis López Pinto, dictó esta condena contra Rojas a inicios de julio, según pudo conocer La República, luego de que este se acogiera a la confesión sincera y aceptara todos los cargos que le imputó el fiscal superior Eiser Jiménez Coronel, quien dirigió esta investigación desde 2021, aproximadamente.

Sentencia dictada contra Ricardo Rojasy su exasistente José Corcuera.

A Rojas León se le halló culpable de tres hechos en específico:

a) Haber recibido US$5.000 para que archive una denuncia contra Racso Miró Quesada Vegas por la usurpación del terreno “El Mirador”, en 2013 . El dinero le fue entregado a Rojas en fracciones de US$600 y US$800 a través de los abogados de los empresarios Miró Quesada y Ricardo Valderrama Cueva, implicados en el caso.

b) Haber recibido otro pago de US$5.000 (en dos partes) para solicitar prisión preventiva en 2013 contra más de 10 denunciados por Racso Miróquesada, en un intento por “neutralizar y asustar” a quienes estaban en contra de la posesión ilegal de terrenos . En este incidente, Rojas también entregó clandestinamente a los abogados de Miró Quesada las preguntas de su posterior interrogatorio vía USB.

c) Haber apoyado a Willington Ojeda (parte del grupo empresarial liderado por Racso Miró Quesada) cuando este había conducido en estado de ebriedad y sin brevete. Rojas recibió por facilitar su liberación sin papeletas S/1.800, y su asistente fiscal José Corcuera, S/200 .

Sentencia dictada contra Ricardo Rojas y su exasistente José Corcuera.

Sentencia dictada contra Ricardo Rojas y su exasistente José Corcuera.

Si bien a fines de abril se le dictó 9 meses de prisión preventiva, Ricardo Rojas optó por aceptar los delitos cometidos para simplificar y agilizar el proceso. Este procedimiento (que recibe también el nombre de terminación anticipada) le permitió reducir un sexto de la pena que le solicitaba la Fiscalía.

Así, se le dictó a Rojas León 8 años de prisión efectiva y cuatro días junto a la obligación de pagar S/63 mil de reparación civil, mientras que a su exasistente fiscal José Corcuera Bocanegra, se le ordenó 3 años y 15 días de cárcel . Ambos también estarán impedidos de ejercer cargos públicos.

Tráfico de terrenos

En diligencias pasadas, el fiscal superior Alfonso Barrenechea dirigió el allanamiento y la detención preliminar de Ricardo Rojas luego de que la Fiscalía lo fotografiara y grabara en una conversación con uno de los testigos del caso, al que trataba de convencer de declarar en forma favorable.

En el audio, Rojas reconoció haber recibido “incentivos”, al menos en un caso, para favorecer a los empresarios inmobiliarios. “En Corvacho, yo ahí, de hecho que eso salió de derecho. (...) Corvacho no recuerdo que me haya dado dinero ahí, en lo que sí me ha incentivado es en el tema, un tema, pero que tampoco, pues, no son esos cinco mil dólares que dicen que has entregado, eso es imposible”, dijo Rojas.

Rojas León también se encuentra involucrado en otra investigación que ha documentado previamente este diario y lo vincula directamente con la organización criminal “Los Secos del Sur”, dedicada al tráfico de terrenos, extorsión y sicariato en Pachacámac.