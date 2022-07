Juez pide nueva acusación corregida para el caso Keiko Fujimori

El fiscal José Domingo Pérez, quien dirige el caso Cócteles (Odebrecht) contra Keiko Fujimori y más de 40 personas acusadas por lavado de dinero y otros delitos, tiene plazo hasta el siguiente martes 19 de julio para presentar una sola acusación, final y definitiva, que contenga todas las precisiones y observaciones que le han hecho los abogados y el mismo juez Víctor Zúñiga a lo largo del proceso .

Es la segunda vez que el magistrado Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, ordena a Pérez que cumpla con subsanar aquellos errores de imputación, imprecisiones de fechas o periodos en los cargos presentados desde marzo de 2021. Ello por los aportes ilícitos de Odebrecht a la campaña presidencial de Fuerza 2011 y el millonario financiamiento a Fuerza Popular en 2016.

Zúñiga llegó a esta conclusión con el fin de evitar desorden y revisar más de un solo documento por el mismo caso. Desde marzo de 2021, cuando se pidió más de 30 años de cárcel para Keiko Fujimori, Domingo Pérez ha presentado también diversos elementos y pruebas que ampliaron su acusación. Primero el 28 de setiembre del mismo año, y luego lo hizo el 27 de octubre.

El 25 de mayo de 2022, Pérez presentó además por primera vez las subsanaciones a su acusación con precisiones solicitadas por las defensas y con las que él mismo estuvo de acuerdo.

No obstante, durante las audiencias de control se hacían referencias a la acusación corregida y a las ampliaciones de 2021. Ante este problema, e l juez recomendó que se le presente una sola acusación con todo lo presentado hasta el momento y las nuevas observaciones que le han hecho los abogados desde mayo último .

“Ante una eventual emisión de auto de enjuiciamiento, no vamos a estar sacando cosas de un lado o de otro. Respecto a esta parte la imputación fáctica y la imputación jurídica se presentará en un único documento nada más”, ordenó el juez Zúñiga en una de las últimas audiencias del caso Cócteles.

Con ello el magistrado previó también que, ante una eventual orden para pasar a un juicio contra Keiko Fujimori y los demás implicados, esta se dé tras revisar una sola acusación integral y no varias .

Pendientes

Domingo Pérez debe hacer algunas especificaciones en el caso e incluso retirar algunos hechos para presentar una acusación definitiva la siguiente semana. Por ejemplo, en la imputación contra Carmela Paucará, exsecretaria personal de Keiko Fujimori, el fiscal admitió a fines de junio que debía retirarle el delito de obstrucción a la justicia.

“Se va a retirar el delito [de obstrucción a la justicia] de la acusación, eso es lo que se va a precisar en el requerimiento subsanatorio”, sostuvo Pérez. No obstante, persistirán contra la acusada los delitos de falsa declaración y lavado de activos.

“La demora no es porque las audiencias no sean presenciales ni por retrasos en el Poder Judicial, es porque la Fiscalía no ha subsanado adecuadamente su acusación. Van dos veces que se devuelve la acusación y después de cinco años de investigación advierten que no se debió acusar por obstrucción a mi defendida”, indicó el abogado Juan Carlos Portugal para esta nota.

En el caso de las hermanas acusadas Melissa y Joana Sasaki, el abogado Juan Alarcón Caycho señaló a este diario que la Fiscalía debe aclarar los hechos, el título de participación y que se corrija la modalidad de conversión que se les atribuye a ambas, quienes fueron aportantes para las campañas presidenciales de Fujimori.