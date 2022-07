Juez le impone a Pedro Pablo Kuczynski impedimento de salida del país por cuatro meses

El investigado expresidente Pedro Pablo Kuczynski no podrá abandonar el Perú hasta agosto de este año por disposición de la Tercera Sala de Apelaciones que resolvió el último viernes confirmar esta prohibición dictada en primera instancia por el juez Jorge Chávez Tamariz en el contexto del caso Westfield Capital (Odebrecht).

Según el requerimiento inicial del fiscal José Domingo Pérez, se buscó imponerle originalmente 36 meses de impedimento de salida del territorio nacional; sin embargo, tanto en primera como en segunda instancia se confirmó un plazo mucho menor de solo cuatro meses, incluso cuando la Fiscalía pidió que sean solo 18.

La medida se justificó por la investigación que se le sigue a PPK por los delitos de lavado de activos y organización criminal ante un presunto peligro de fuga y para conceder un tiempo adicional al Ministerio Público para que pueda cumplir con otras diligencias en el caso.

“No existe incongruencia en la prohibición de salir de Lima metropolitana, siempre que se cuente con autorización judicial para salir de esta localidad, como se ha venido aplicando en igualdad para otros investigados”, sostuvo la Tercera Sala de Apelaciones Nacional integrada por los jueces superiores Ramiro Salinas, Yeni Magallanes y Víctor Enríquez.

Los magistrados también estimaron razonable los cuatro meses ya que “el plazo del impedimento de salida del país no puede superar el plazo de la investigación del delito. Los 18 meses que propone el fiscal superan ampliamente el término de la investigación preparatoria en curso”.

Otro de los pedidos de PPK era que se le permitiera contactarse con su coinvestigado y exchofer personal José Bernaola Ñufflo, sin embargo, le fue denegado este pedido porque no logró dar buenos motivos para que solo Bernaola sea su conductor en casos de emergencia por motivos de salud del expresidente.

Por otro lado, el tribunal ha ratificado el peligro de fuga en Kuczynski: “No han variado en este caso en concreto las circunstancias por las que se impuso una prisión preventiva, variada a detención domiciliaria al investigado, como son la falta de arraigo familiar (debido a que su familia nuclear reside en el extranjero), la magnitud del daño causado por su participación en los hechos que se le atribuyen, la supuesta pertenencia a una organización criminal, aunado a la gravedad de la pena llevan a concluir en forma razonable que el peligro de fuga subsiste”.

La Fiscalía sostiene que PPK dirigió la empresa Westfield Capital para recibir dinero de Odebrecht por asesorías financieras para los proyectos de la vía Interoceánica Sur (Tramos 2 y 3) y la obra de irrigación Trasvase Olmos. Ello habría sido parte de un esquema de blanqueo de dinero ilícito.

Limitaciones

Medidas. Con la resolución judicial, el tribunal confirmó también una serie de restricciones para PPK: no declarar a los medios de prensa sobre la investigación, no ausentarse de Lima sin autorización judicial y no comunicarse con testigos o coinvestigados.