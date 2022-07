Juez revoca prisión preventiva de Zamir Villaverde

El empresario Zamir Villaverde saldrá en libertad en las próximas horas. El juez Manuel Chuyo Zavaleta revocó la prisión preventiva que venia cumpliendo desde fines de marzo último, atendiendo un pedido de su abogado Julio Gutiérrez y de la fiscal a cargo de su caso, Karla Zecenarro.

La fiscalía se había opuesto a la libertad de Villaverse, según trascendió, a la espera de que el proceso de colaboración eficaz, en la investigación sobre presuntos actos de corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), al que se ha acogido el empresario tuviera más avances en la entrega de información y su corroboración.

Eso llevó a su abogado a solicitar la variación de la medida directamente al juzgado. Chuyo Zavaleta programó una audiencia para evaluar la situación de Villaverde, con participación de la fiscalía, en el penal de Ancón 1.

Durante la audiencia, la fiscalía se pronunció a favor de la libertad. La fiscal Karla Zecenarro reconoció que Villaverde estaba colaborando con las investigaciones y se debía revocar la prisión preventiva, para asegurar su seguridad.

En tanto, su abogado enfatizó que hay información a la que su cliente no puede acceder estando preso, por lo que necesita estar libre para poder seguir colaborando con las investigaciones. “Más audios que no pueden ser obtenidos si no está presente y, por lo tanto, es importantísimo, para asegurar estos medios de prueba, que él esté en libertad”, declaró Gutierrez, a la prensa.

Zamir Villaverde cumplirá ahora comparecencia restringida que aseguren su sometimiento a la investigación. El empresario forma parte de la investigación que realiza la fiscalía sobre presuntos actos de corrupción que involucran al presidente de la República, Pedro Castillo, ministros de Estado y personal de su entorno más cercano.