Zamir Villaverde: Poder Judicial tiene el pedido para que sea colaborador eficaz, afirma su abogado

Julio Rodríguez, abogado del empresario Zamir Villaverde, afirmó que el Poder Judicial ya tiene el pedido para que su patrocinado sea colaborador eficaz y así salga en libertad. Al respecto, también expresó que el proceso ha sido largo y que la fiscal Karla Zecenarro realizó una labor muy detallada.

“ Esto ha sido un procedimiento bastante largo con la doctora Zecenarro, quien ha sido extremadamente acuciosa y muy detallista . En otros casos, he visto a otros fiscales que han sido más rápidos, con información menos comprometedora y han otorgado una medida de beneficio a la persona que se está acogiendo al sistema de delación premiada”, dijo el letrado para RPP Noticias.

En ese sentido, comentó que la fiscal Zecenarro “ ha sido escrupulosa en confirmar una serie de informaciones que han brindado ” y que el contenido de su pedido es “muy sólido”. Asimismo, puntualizó que la solicitud para que Villaverde García se convierta en colaborador eficaz está en “manos del juzgado correspondiente a cargo del doctor Manuel Chuyo Zavaleta” desde hace una semana. Sin embargo, detalló que aún no se ha fijado una fecha para la audiencia reservada y así el pedido sea evaluado.

Al ser consultado qué tan importante es la información que entregará el empresario, su defensa señaló que es “evidentemente trascendental”.

“ Hay información en la que el señor Villaverde no puede acceder estando preso, necesita estar libre para poder acceder a esa información que es importantísima, que ha sido ofrecida para poder colaborar en las investigaciones. Más audios que no pueden ser obtenidos si no está presente y, por lo tanto, es importantísimo, para asegurar estos medios de prueba, que él esté en libertad”, mencionó.

En otro momento, indicó que la información que ha entregado el empresario ha permitido “no solo solventar de manera contundente una investigación al presidente de la República, sino a ordenar una detención preliminar a un exministro”.

Julio Rodríguez comentó que los audios no involucran “de manera directa” al presidente Pedro Castillo, pero manifestó que tiene “conversaciones directas con las personas más allegadas” al jefe de Estado.