Daniel Salaverry seguirá investigado por cobros irregulares en el Congreso

El expresidente del Congreso Daniel Salaverry Villa mantendrá la investigación en su contra que se le sigue por haberse apropiado irregularmente, según la Fiscalía, del presupuesto que le asignó el Parlamento para gastos de representación entre el 2017 y 2018, actividades que no habría cumplido en dicho período .

A comienzos de junio, el exlegislador de Fuerza Popular solicitó al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria que se archivara el caso para “evitar la continuación del ejercicio de la acción penal debido a que se les ha imputado a los hechos una naturaleza que no tienen”.

Se le imputó así al exparlamentario haberse apropiado de “caudales públicos entregados por la Dirección General de Administración del Congreso de la República por concepto de gastos de semana de representación en La Libertad entre noviembre y diciembre del 2017; y enero, febrero y marzo del 2018″ .

Producto de estos hechos se habrían beneficiado también del dinero por actividades que no se realizaron Marco Quesada Castro (Asesor I), Luis Calderón Carbajal (Asesor II), Juan Llontop Gamarra (Asistente) y Segundo Ortiz Ramírez (Técnico).

Según el abogado de Salaverry, Herilberto Lévano, los delitos que se le imputaban como peculado doloso, falsedad ideológica y falsedad genérica no eran actos ilícitos porque “los congresistas no tienen acceso al presupuesto público ni disponer del mismo”. Sin embargo, el magistrado supremo Juan Checkley Soria ha estimado que no debe archivarse el caso contra Salaverry y que, por el contrario, debe continuar.

“A criterio de este juzgado, el apropiarse, para sí o para terceros, de viáticos o de las asignaciones económicas entregadas por el Congreso de la República a mérito de la semana de representación sí podría constituir delito de Peculado Doloso” , sostiene el documento al que accedió este diario.

Asimismo, el magistrado Juan Checkley añadió con respecto al delito de falsedad ideológica que “si realmente constituye, o no, el ejercicio de una atribución de los Congresistas de la República, la emisión de informes por la semana de representación, corresponderá ser determinado durante el proceso, en el estadio procesal oportuno”.

Por este conjunto de razones, el Juzgado Supremo rechazó el recurso de Salaverry que buscaba el archivo denegando también sus argumentos de presuntas razones políticas detrás de la investigación en su contra, pues “siendo que los hechos denunciados sí constituyen delito y son justiciables penalmente, la excepción de improcedencia de acción es infundada” .

Citación de audiencia contra Daniel Salaverry.

Cabe precisar que este jueves, desde las diez de la mañana, el magistrado Juan Checkley también revisará un pedido del Ministerio Público para imponer comparecencia con restricciones contra el excongresista Daniel Salaverry así como el pago de una caución de S/50.000 al Estado.

El requerimiento provino el pasado 15 de junio por parte de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos.