Admiten apelación de 2 congresistas de grupo ‘Los Niños’ para revocar impedimento de salida

La Corte Suprema de Justicia admitió el trámite de las apelaciones que presentaron los acciopopulistas Darwin Espinoza y Raúl Doroteo con el objetivo de frenar la resolución judicial en la que se ordenaba su impedimento de salida del país por nueve meses. Ambos congresistas, sindicados como ‘Los Niños’, están involucrados en una investigación preliminar por el presunto delito de tráfico de influencias agravado.

El juez supremo Juan Carlos Checkley Soria admitió esta medida, ya que los recursos presentados cumplen con los requisitos que ordena la ley para que sean revisados por la instancia superior.

Ante este escenario, se enviarán las apelaciones a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema para que sean analizadas en la próxima audiencia virtual en las que tienen que participar las partes involucradas, y así se pueda emitir una decisión final.

Checkley Soria dictaminó que los congresistas Darwin Espinoza y Raúl Doroteo no podían salir del país ante la solicitud del exfiscal de la nación Pablo Sánchez. No obstante, esta medida no aplicó a sus otros cuatro correligionarios, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Flores e Ilich López, debido a que no se evidenciaba “el incremento del nivel de sospecha con los elementos de convicción detallados por el representante del Ministerio Público”.

′Los Niños′. Legisladores de AP negaron imputaciones. Foto: Gianella Aguirre/URPI-GLR

Como se informó, Sánchez Velarde inició una investigación preliminar en contra de los congresistas denominados “Los Niños”, así como al extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) Juan Silva y al presidente Pedro Castillo.

Como se informó, la investigada Karelim López sostuvo que había una organización enquistada en el MTC. Esto involucraba a los mencionados acciopopulistas, así como a Silva Villegas, quien se encuentra prófugo. Según López Arredondo, ellos cometían presuntos actos de corrupción que implicaban contratos millonarios en dicha cartera bajo las órdenes del jefe de Estado.