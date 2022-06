Varían detención domiciliaria de Luis Nava por comparecencia con restricciones

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior de Justicia confirmó la resolución del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria, que resolvió declarar fundada la variación de detención domiciliaria por comparecencia con restricciones a favor de Luis Nava Guibert, ex secretario presidencial de Alan García Pérez.

“En consecuencia, le impuso a este imputado (Luis Nava) el mandato de comparecencia con restricciones, sujeto a reglas de conducta, bajo apercibimiento de revocarse la medida en caso de incumplimiento”, precisó la resolución judicial.

Por lo tanto, Nava Guibert podrá ser investigado en libertad mientras dure la etapa de pesquisa preparatoria por la presunta comisión del delito de colusión agravada y otros en perjuicio del Estado. El arresto domiciliario se le impuso en abril de 2019.

Confirman variación de detención domiciliaria de Luis Nava Guibert por comparecencia con restricciones. Foto: Twitter/Corte Superior Nacional

Luis Nava y Caso Metro de Lima

Según la tesis fiscal, Luis Nava Guibert sería responsable de la comisión del delito de lavado de activos, en el marco de una organización criminal que operó entre los años 2006 y 2011, a través de actos de corrupción y blanqueo de dinero en la adjudicación de la Línea 1 del Metro de Lima, así como en la continuación de la carretera Interoceánica Sur (tramos 2 y 3) durante el segundo Gobierno de Alan García.

En total, el exsecretario habría recibido US$ 4 084 184 de la constructora Odebrecht presuntamente para ser dirigidos a Alan García. Además, figura en el registro pagos ilícitos de la empresa con el “codinome” o alias de “Chalán”.

La Fiscalía ha establecido también que Nava Guibert obtuvo el dinero mediante un primer grupo de pagos por US$ 328.984,62, otro de US$ 1 312 000 de la empresa Ammarin Investmen (de Miguel Atala) y otro por US$ 2 443 200.

La presunta estructura de la red criminal

Por otro lado, el fallecido exlíder aprista era sindicado como presunto líder de una organización delictiva, en cuyo primer nivel, aparte de él, figuraban Enrique Cornejo, exministro de Transportes y Comunicaciones (para direccionar contratos desde su cartera), Luis Nava Guibert y Miguel Atala. Los dos últimos como receptores del dinero ilegal de Odebrecht.

De acuerdo a lo investigado por el fiscal José Domingo Pérez, en un segundo nivel de la red estuvieron José Nava Mendiola; Samir Atala Nemi; Jorge Cuba Hidalgo; Oswaldo Plasencia, exdirector ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico; Jorge Luis Menacho Pérez, exmiembro del Comité de Licitación del Metro; Raúl Antonio Torres Trujillo, exdirector de Provías Nacional; y otros miembros de comités especiales que contribuyeron en el plan criminal.