Fiscal Domingo Pérez indica que considerará separación de Keiko Fujimori en acusación por caso Cócteles

El fiscal del Equipo Especial Lava Jato José Domingo Pérez indicó que tomará en cuenta la separación de la excandidata presidencial Keiko Fujimori con Mark Vito Villanella —anunciada el martes 21 de junio— en la acusación por el caso Cócteles.

Al respecto, señaló que la Fiscalía estará pendiente sobre la decisión legal que tome la lideresa de Fuerza Popular y su expareja. En ese sentido, mencionó que se emitirá algún pronunciamiento cuando se desarrolle el proceso penal.

“Está demás decir que parte de la estrategia es si van a compartir la misma abogada Guiliana Loza para la defensa de ambos o va a haber una escisión. De todas maneras, en la Fiscalía vamos a estar pendientes sobre cuál va a ser la posición de defensa que vayan a adoptar”, dijo en Canal N.

Asimismo, manifestó que el Poder Judicial deberá estar pendiente sobre la localización de Keiko Fujimori y Mark Vito Villanella a la hora de implementar medidas coercitivas cuando el caso Cócteles pase a juicio oral.

“Respecto a lo que ellos alegaban sobre un arraigo domiciliario, definitivamente, eso se está modificando. Esto va a tener que ser de evaluación por parte del juez al momento en el que se tenga que sustentar las medidas coercitivas o cautelares con las cuales ellos van a pasar a juzgamiento”, explicó el fiscal.

Sobre ello, comentó que su despacho solicitó el impedimento de salida para el aún esposo de la excandidata presidencial. Cuenta que, sin embargo, la medida fue revocada por el juez superior Sahuanay debido a que apeló al arraigo familiar y domiciliario. Indicó que sucedió lo mismo con Keiko Fujimori.

“Nosotros oportunamente solicitamos el impedimento de salida de Mark Vito. Que el Poder Judicial, a través de la sala presidida por el juez superior Sahuanay, haya revocado el impedimento de salida de Villanella demuestra que la Fiscalía siempre ha sido proactiva al asegurar la presencia de los investigados, hoy acusados, al proceso”, destacó.

“Lo único que le estoy manifestando es que el juez tendrá que apreciar respecto al arraigo familiar y domiciliario que ellos habían argumentado para que se le modificara la prisión preventiva para Keiko Fujimori como el impedimento de salida contra Mark Vito Villanella”, agregó.

Por último, indicó que se ha solicitado una medida de comparecencia con impedimento de salida en la acusación contra ambos. No obstante, advirtió que mientras el Poder Judicial no la discuta durante la etapa intermedia del proceso penal no se podría asegurar la presencia de Mark Vito Villanella en territorio peruano.