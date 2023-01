Ministro del Interior irá al Congreso para explicar detenciones violentas en San Marcos

Confirma. Vicente Romero Fernández, actual titular del Ministerio del Interior (Mininter), aseguró que irá al Pleno del Congreso para explicar la violenta intervención de miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) contra los manifestantes que se encontraban en las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), quienes vinieron de diversas provincias para protestar en las calles de Lima contra el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

Durante una entrevista en Exitosa, Romero señaló que aún no recibió la invitación del Parlamento solicitada por las congresistas Flor Pablo (Integridad y Desarrollo) y Katy Ugarte (Bloque Magisterial) para que brinde detalles sobre las más de 200 detenciones el último sábado . No obstante, indicó que “está dispuesto” a asistir para responder las preguntas de los legisladores.

“Encantando (de ir al Congreso). Formalmente, no he sido notificado, pero estoy dispuesto a ir para poder aclarar esto. Iré con todo gusto . Es mi responsabilidad política y tengo que asistir. Cuantas veces me citen tengo que ir porque es un espacio donde tengo que hacer conocer todos los pormenores a los grupos políticos”, manifestó el funcionario este lunes.

PUEDES VER: Comisión de Constitución verá este martes propuesta para adelantar legislatura el 15 de febrero

Es así que Vicente Romero estará a la espera de la citación que le haga la Mesa Directiva del Parlamento presidida por José Williams (Avanza País), en caso de que se apruebe las dos mociones en la próxima sesión del Pleno .

Flor Pablo pidió que el ministro concurra “de manera inmediata” al Palacio Legislativo e informe sobre las acciones de las fuerzas del orden en dicha casa de estudios el último sábado 21 de enero.

Se menciona que en esa intervención “ se habría realizado un uso desmedido de la fuerza y sin respetar los principios constitucionales de proporcionalidad , razonabilidad y necesidad, incluso se impidió el ingreso de abogados voluntarios que demandaban ingresar para proteger los derechos de los intervenidos”.

Vicente Romero se enteró de intervención policial en San Marcos por TV

En otro momento, Romero contó que se enteró de la destrucción de la puerta 3 de San Marcos por televisión. Seguidamente, descartó que dicho operativo haya sido ordenado desde el Gobierno de Dina Boluarte.