Grecia Rojas Ortiz renuncia al Ministerio de la Mujer ante las protestas que se registran en el país

Grecia Rojas Ortiz renunció al cargo de ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que juramentó el pasado 10 de diciembre del 2022. La saliente ministra se convierte en la segunda integrante en desistir al gabinete ministerial que lidera Alberto Otárola. El último jueves, Eduardo García dimitió al cargo de ministro de Trabajo y Promoción del Empleo alegando que las elecciones generales no pueden esperar hasta el 2024.

La salida de Grecia Rojas del Ministerio de la Mujer se da en el marco de las protestas que se registran en el interior del país, medida de manifestación que viene dejando más de 40 fallecidos en rechazo al Gobierno de Dina Boluarte.

“La situación amerita un cambio de rostro en la dirección del país y de un adelanto de elecciones que no puede esperar hasta abril del 2024. No hacerlo, creo que genera un desgaste que, al menos en mi caso, me inhabilita para poder poner en práctica la constricción del diálogo que considera que necesita el país”, apuntó en su carta de renuncia”, dijo Eduardo García en su carta de renuncia.