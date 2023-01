Dina Boluarte: en mes y medio de Gobierno, 3 ministros han renunciado en contra de la represión

El último 7 de diciembre del 2022, Dina Boluarte asumió la presidencia de República luego de que Pedro Castillo intentará dar un golpe de Estado. Una semana después (13 de diciembre), la mandataria juramentó a su primer gabinete ministerial liderado por Pedro Angulo. Sin embargo, en menos de una semana (16 de diciembre), Patricia Correa y Jair Pérez presentaron su carta de renuncia a los sectores de Educación y Cultura, respectivamente.

En el marco de las protestas que iniciaban en el sur del país, Patricia Correa indicó que “la violencia de Estado no puede ser desproporcionada”.

“Como país, tenemos la responsabilidad de encontrar el rumbo que nos conduzca a dar un futuro viable a todos los peruanos y peruanas. Agradecida por la confianza, deseo que tome las mejores decisiones por el bien de nuestro Perú”, escribió en su renuncia.

Jair Pérez también destacó que dejaba de ejercer sus funciones como ministros debido a la “irreparable perdida” de ciudadanos en las protestas

“Me dirijo a usted para hacer de su conocimiento mi renuncia al cargo de ministro de Cultura, le agradezco la confianza. Sin embargo, los lamentables sucesos acontecidos en el país, que tienen como saldo la irreparable pérdida de hermanos y hermanas, hacen insostenible mi permanencia en su Gobierno”, precisó en la carta dirigida a Boluarte.

Ahora, este jueves 12 de enero, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Eduardo García, presentó su renuncia irrevocable a su cargo en el gabinete que lidera Alberto Otárola. El titular de la cartera resaltó que el “adelanto de elecciones no puede esperar hasta el 2024″.

“La situación amerita un cambio de rostro en la dirección del país y de un adelanto de elecciones que no puede esperar hasta abril del 2024. No hacerlo, creo que genera un desgaste que, al menos en mi caso, me inhabilita para poder poner en práctica la constricción del diálogo que considera que necesita el país”, apuntó en su carta de renuncia.