¿Qué dijo Dina Boluarte tras enterarse de fallecidos en protestas en Juliaca?

Las protestas contra el Gobierno que preside Dina Boluarte han dejado hasta el momento 14 fallecidos en la ciudad de Juliaca. Ante este lamentable panorama la jefa de Estado pidió públicamente detener los actos violentos que vienen cobrando vidas a nivel nacional. Durante una reunión en Palacio de Gobierno señaló no conocer el motivo de los levantamientos en las siete regiones del sur.

“Me acaban de comunicar que acaba de fallecer un civil en Puno. Hermanos de Puno, hermanos donde todavía se están levantando ¿en protesta de qué?, no se está entendiendo qué están pidiendo, ya les he explicado que los cuatro puntos políticos no están en mis manos. Lo único que estaba en mi mano era el adelanto de elecciones y ya lo propusimos y está ahí en el Congreso para una segunda votación. Lo que ustedes están pidiendo es pretexto para seguir generando el caos en las ciudades. Los llamo a la reflexión hermanas y hermanos”, expresó la mandataria.

Hasta el momento, las cifras se elevaron a 12 decesos, según dio a conocer el nosocomio de la localidad. Cabe precisar que el primer fallecido fue identificado a las dos de la tarde como Gabriel Omar Lopez Amanqui de 35 años, quien perdió la vida tras ser herido gravemente en la cabeza y deja dos hijos en la orfandad.