A inicios de enero Dina Boluarte aseguró que no habría más muertes, hoy suma 42

“No tiene que haber más muertes”, así respondió, el 2 de enero, la presidenta Dina Boluarte a La República al ser consultada si se registrarían más decesos en el Perú luego del 4 de enero, día en que se reiniciaron las protestas en el sur del país. Exactamente, una semana después, con las muertes reportadas en Juliaca, la cifra de fallecidos producto de la represión en protestas supera los 40.

“No tiene que haber, no tiene que haber más muertes. Por eso llamo a la población a que salga a protestar, pero tampoco se va a permitir que hagan vandalismo. No pueden seguir bloqueando carreteras, no pueden seguir saqueando negocios”, dijo Boluarte a este medio.

A horas de la tarde de este lunes, se reportaron 14 muertes más en Juliaca, entre ellos un menor de edad y un interno de medicina que intentaba ayudar a los heridos durante el enfrentamiento con las fuerzas del orden.

En la entrevista que concedió la jefa de Estado a este medio, también reconoció que las demandas (adelanto de elecciones, cierre del Congreso, Asamblea Constituyente, renuncia de Dina Boluarte y liberación de Pedro Castillo) eran de carácter político y no social.

“Son cinco puntos que todos han planteado. Por eso, detrás de esas marchas, ¿quiénes están? ¿Qué intereses tienen? Porque no es la población en general”, alegó la mandataria.

Boluarte reaccionó a primera muerte en Juliaca

Al inicio de la sesión del Acuerdo Nacional de este lunes 9 de enero, la presidenta Dina Boluarte fue notificada de la primera de las 14 muertes que se reportarían a raíz de enfrentamientos. La mandataria volvió a cuestionar las exigencias de la población.

