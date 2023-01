Dina Boluarte sobre la llamada que tuvo con Guillermo Bermejo: “Le dije: ‘Salúdame a tu esposa’”

La presidenta Dina Boluarte confirmó y brindó detalles de la conversación telefónica que entabló con el congresista de Perú Democrático Guillermo Bermejo luego de que iniciará una ola de protestas en regiones tras la vacancia presidencial del golpista exmandatario Pedro Castillo y la asunción de la entonces vicepresidenta como jefa del Gobierno.

“Sí, efectivamente lo llamé. En el sentido siguiente: Cuando hice la campaña en la segunda vuelta, yo visité Barrio Chino, Tierra Prometida, allá en Ica. Hicimos una campaña bien bonita allá en Ica. Y ahí mucha familia apurimeña por allá. Lo vieron al señor Bermejo y, como dije en el Cusco, hasta hace tres semanas con el señor Bermejo tenemos una comunicación amistosa, muy sincera”, dijo Boluarte en conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros.

“En esa mirada de una conversación amistosa y sincera, lo llamé. Le dije: ‘Compañero, me dicen que estás allá en el Barrio Chino’. Y me dice: ‘No, compañera. Estoy aquí con mi esposa visitando Paracas, te han informado mal’. Le dije: ‘Ah ok, gracias, salúdame a tu esposa. Hasta luego’. Esa fue la conversación que tuve. Más allá de eso, no tuve otra conversación con el señor Bermejo”, agregó.

Boluarte buscó respaldo de Bermejo

Fuentes de La República afirman que Boluarte Zegarra buscó el apoyo de Bermejo ante las manifestaciones al interior del país.

Bermejo, a cambio de publicar un tuit invocando a la paz social, le habría requerido a la mandataria que impulse el adelanto de elecciones generales y la asamblea constituyente. Las fuentes aseguran que la jefa de Estado le dijo que lo volvería a llamar; sin embargo, esto no pasó.