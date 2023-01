Dina Boluarte ratifica salida de Juan Carlos Liendo como jefe de la DINI: “Acepté la renuncia”

Salida. La presidenta Dina Boluarte aceptó la renuncia del coronel EP (r) Juan Carlos Liendo O’Connor, como jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). Esto, luego de discrepancias entre ambos a raíz de una entrevista a Boluarte publicada en La República el último martes.

Durante un diálogo en TV Perú, la mandataria ratificó la salida de Juan Carlos Liendo, quien, mediante una carta, presentó su “renuncia irrevocable” como jefe de la DINI al asegurar que las protestas antigubernamentales eran parte de una “insurgencia terrorista”.

“Efectivamente, he aceptado la renuncia del jefe de la DINI . Estamos evaluando con seriedad y rigurosidad a la persona que se encargará. En las próximas horas ya tendremos el perfil de la persona. La DINI es un ente orgánico donde se trabaja en equipo. No depende solo de una persona”, manifestó.

En ese sentido, Boluarte Zegarra afirmó que no solo toma en cuenta la información que le da la DINI, sino también los otros grupos de Inteligencia que laboran dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas.

“ Nunca he considerado ni considero informes ni datos que no sean de los canales oficiales . Soy una persona totalmente responsable y dentro de esos conductos me estoy manejando y estamos tomando las decisiones en coordinación con el Ejecutivo y el equipo de Inteligencia con las diferentes instituciones del Estado”, acotó.

Juan Carlos Liendo renuncia a la DINI tras discrepancias con Dina Boluarte

Juan Carlos Liendo y Dina Bolaurte tenían posiciones diferentes sobre las muertes producto de los enfrentamientos entre manifestantes con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Mientras que la jefa de Estado lamentaba los decesos ocurridos en Ayacucho, un día antes de ser designado como jefe de la DINI, Liendo se mostraba a favor de la actuación de los militares que causaron las muertes .