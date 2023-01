Después de desafiar a la presidenta Dina Boluarte, renunció el jefe de la DINI

Antes que la presidenta Dina Boluarte lo destituyera, el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), coronel EP (r) Juan Carlos Liendo O’Connor, prefirió presentar su carta de dimisión alegando que no le permitían cumplir con la misión encomendada. En realidad, fue otro el poderoso motivo.

En la mañana de ayer, La República publicó una entrevista a la jefa del Estado que le hizo el periodista de este periódico Enrique Patriau. Le preguntó por lo que había declarado Juan Carlos Liendo un día antes que lo nombrara jefe de la DINI, el 18 de diciembre. Liendo argumentaba que las protestas antigubernamentales eran parte de una “insurgencia terrorista”. Además, mientras Boluarte lamentaba la muerte de una decena de manifestantes en Ayacucho, Liendo glorificó la acción de sus excompañeros de armas.

Patriau le dijo a Boluarte si compartía ese pensamiento.

Boluarte contestó: “De ninguna manera. Vamos a hacer ajustes en la DINI”.

“¿Lo va a sacar al señor Liendo?”, persistió el entrevistador.

“Estamos viendo esa probabilidad”, respondió.

En un acto sin precedentes, en la misma mañana del martes, el jefe de la DINI, Juan Carlos Liendo, fue entrevistado por Radioprogramas del Perú para responder a lo que había dicho la presidenta Boluarte a La República. No es usual que la cabeza del servicio de inteligencia lance una declaración pública para contradecir al jefe del Estado de su país.

Liendo no se rectificó. Sin presentar pruebas, insistió en que sí había una “organización terrorista” que promovía las protestas sociales y arguyó que su permanencia en la DINI dependía de una conversación previa con la mandataria Boluarte.

Terroristas en la niebla

“De acuerdo con la definición de terrorismo, que está en la ley sobre el terrorismo –la Ley 24651–, las acciones que se vienen realizando en las manifestaciones evidencian actos de terrorismo”, indicó.

Después matizó: “Esto no significa que todas las personas sean terroristas, que no existan demandas legítimas, que no exista ineficiencia y corrupción del Estado. Sí existe todo eso, pero, en definitiva, como director de inteligencia, y en lo expresado en todos los medios de la comunidad de inteligencia, existe organización, planeamiento, objetivos desde organizaciones clandestinas. Lo que yo antes podía haber intuido como intelectual o académico, ahora al punto de vista de inteligencia sí está confirmado que existe una organización”.

Liendo no identificó a la supuesta organización terrorista, tampoco mencionó a los presuntos dirigentes de la misma y menos señaló las evidencias de que las manifestaciones antigubernamentales responden a un plan de “insurgencia terrorista”, como señala.

Como lo hizo notar el periodista Enrique Patriau a la presidenta Boluarte –citando una columna titulada “Pensamiento Liendo”, escrita por el autor de este informe y publicada el 29 de diciembre–, un día antes que nombrara a Liendo jefe de la DINI, dijo en un programa de Willax TV: “En cada lugar donde se ataca a la policía y a las fuerzas del orden, hay un objetivo político y eso se llama insurgencia terrorista”.

De esta manera, mientras que Boluarte garantizaba que los excesos de la represión serían investigados, Liendo los justificaba.

A pesar de los videos y fotografías que demostraban que las tropas del Ejército hicieron uso indiscriminado de sus fusiles Galil disparando contra los manifestantes, Juan Carlos Liendo aplaudió la acción de sus excompañeros del Ejército: “Gratamente he podido apreciar a un Ejército entrenado, disciplinado, actuando de forma eficiente con el uso de armas. (...) Ha habido bajas lamentables, pero instigadas por el terrorismo”.

La misma Boluarte admitió en una entrevista con Latina que no conocía a Juan Carlos Liendo O’Connor, que se lo habían recomendado porque era un excelente analista de inteligencia, y que le pareció una buena persona. Antes de asumir la DINI, trabajó como asesor de la Comisión de Defensa e Inteligencia presidida por el legislador José Cueto Aservi.

Aparentemente no le relataron la historia completa a Boluarte.

Liendo trabajó como secretario del nefasto exjefe del Servicio de Inteligencia Nacional, general EP (r) Julio Salazar Monroe, condenado a 35 años de cárcel por haber promovido y encubierto al Destacamento Colina, compuesto por agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE). Aunque el asesor del exdictador Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, era el jefe de facto del SIN, Julio Salazar fue pieza clave en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, perpetradas durante su gestión.

Pensamiento Liendo

En esa época en que se instauró la “guerra sucia”, Fujimori y Montesinos dispusieron que todos eran terroristas hasta que demostraran que no lo eran. Por eso las cárceles se repletaron de inocentes. Pero según la lógica perversa del régimen, entre los detenidos sí había terroristas. Era una política de Estado.

“Por eso le digo, lo que la prensa y los políticos llaman Grupo Colina no era un grupo de militares locos que actuaban por su cuenta y hacían lo que querían. Si hubiese sido así, entonces, de inmediato, habrían dado de baja y encerrado a todos. Si no lo hicieron, si se opusieron a las investigaciones y al final dieron una ley de amnistía es porque ellos, Fujimori, Montesinos y (el general Nicolás) Hermoza, tomaban las decisiones”, afirmó el jefe operativo del Destacamento Colina, mayor EP (r) Santiago Martin Rivas, en una entrevista que le hizo el periodista Umberto Jara (Ojo por ojo: La verdadera historia del Grupo Colina, Planeta 2022).

De esa escuela proviene el coronel EP (r) Juan Carlos Liendo y, al parecer, la presidenta Boluarte no lo sabía. De una tristemente escuela de inteligencia que fracasó, porque los homicidios colectivos de Barrios Altos y La Cantuta no afectaron a Sendero Luminoso. En cambio, el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), de la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional, sí lo consiguió. No solo capturó al cabecilla Abimael Guzmán Reinoso, sino a gran parte de la cúpula terrorista, lo que ocasionó su destrucción.

Liendo no ha cambiado mucho la percepción sobre el terrorismo que aprendió en el SIN y en el SIE.

Para Liendo, cualquier acción contra el Gobierno es terrorismo: “Si se quiere abordar los hechos que estamos viendo como un conflicto social estamos en un error total. Acá no hay conflictos sociales, ni siquiera vandalismos, porque hay un ejercicio de la violencia, entendiéndose la violencia como uso de la fuerza para el mal, algo de ejercicio de la violencia con una agenda política bien clara: cambio de la Constitución, renuncia de la presidenta Boluarte, cierre del Congreso... Esto se repite como objetivo político en cada lugar donde se bloquea una carretera, donde tiran piedras, donde se obstaculiza el paso”, dijo Liendo a Willax.

Incluso advirtió de un rebrote terrorista: “Estamos a punto de pasar el nivel de violencia de sabotaje y acciones de desestabilidad a la acción armada”. Pero tampoco presentó pruebas.

Pocas horas después de expresar sus discrepancias con la presidenta Boluarte, divulgó su carta de renuncia. Para Liendo, la razón fue que no lo dejaban trabajar. Dejaba la DINI “en razón a serias complicaciones para cumplir con las funciones asignadas de acuerdo a ley”.

Glorificó al Ejército porque no produjo “muchas bajas”

El 17 de diciembre, Juan Carlos Liendo declaró a Willax TV: “A veces, las personas que hemos pasado por filas decimos que siempre antes fue mejor, enfrentábamos mejor el terrorismo. Yo gratamente he podido apreciar y se ha visto en los videos en redes, de ver un Ejército entrenado, disciplinado, actuando de forma eficiente con el uso de las armas. En otras ocasiones hubiera habido más muertos defendiendo el aeropuerto de Ayacucho”.

Liendo reconoció que se registraron muertos, pero que era responsabilidad del terrorismo, no del Ejército.

“Ha habido bajas, muy lamentables, pero estas son instigadas por el terrorismo. Antes solo bastaba poner un letrero que decía ‘No detenerse’, ‘Prohibido detenerse, orden de disparar’. Y con eso se cuidaba un aeropuerto porque las personas sabían que si (no) caminaban les caía un disparo. ¿Vamos a llegar nuevamente a eso?”, apuntó.

“Acá hay una manipulación política y es que el marxismo y el comunismo no pueden vivir sin la violencia y la muerte”, señaló.

El dato

Perfil. Nacido el 28 de noviembre de 1965, Juan Carlos Liendo O’Connor se graduó en la Escuela Militar de Chorrillos en 1987 como integrante de la promoción Andrés Avelino Cáceres y oficial del arma de Inteligencia.