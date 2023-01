Dina Boluarte sobre Consejos Descentralizados de Castillo: “Era como si estuvieran en campaña electoral”

La presidenta Dina Boluarte aseguró, en entrevista a La República, que consideraba que el exmandatario y exministros de Estado estaban “en campaña electoral” cuando intervenían en los cuestionados Consejos de Ministros Descentralizados que se llevaban a cabo en diferentes regiones del país.

Al ser consultada sobre las protestas que se reiniciarán este miércoles 4 de enero, Boluarte Zegarra reconoció que “hay demasiadas demandas insatisfechas”, que, según cree, se habrían agudizado tras las sesiones descentralizadas del gabinete ministerial.

“Lo tengo que decir. En el gobierno del expresidente Castillo, hubo demasiados Consejos Descentralizados, incluso viajamos hasta dos veces por semana. Los alcaldes venían con una lista de demandas de años atrás, y ahí cada ministro —no todos— era como si estuvieran en campaña electoral, ofreciendo el oro y el moro. Yo con el ministro de Economía nos mirábamos y decíamos que esto no podía ser. Al mismo expresidente Castillo debajo de la mesa le hacía esto (hace el gesto de dinero con los dedos). ¿Con qué plata? Eso es lo que están reclamando”, dijo.

“Les han vendido expectativas no cumplidas. Sin embargo, lo que quiero es mandar este mensaje sobre todo al sur del Perú, que me permitan llegar, conversar. Ya estoy conversando con gobernadores regionales de Ayacucho, Arequipa, Apurímac para priorizar obras que sí se pueden ejecutar. Pero no podemos estar enfrentados. Porque en ninguna de las peticiones de los que han salido a marchar había reclamos no atendidos de programas sociales, todos eran políticos: adelanto de elecciones, cierre del Congreso, asamblea constituyente, renuncia de Dina Boluarte y liberación de Pedro Castillo”, agregó.

PNP marcha “por la paz”

Este martes se llevará a cabo la denominada ‘Marcha por la paz’, movilización convocada por la Policía Nacional del Perú. La institución promovió dicho evento; no obstante, tras las críticas y acusaciones por infracción a la Constitución, retrocedió y dispuso que ningún efectivo participe.