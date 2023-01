Dina Boluarte: “Queremos justicia rápida para los familiares de los compatriotas fallecidos en protesta”

La presidenta Dina Boluarte instó al Poder Judicial a que brinde “justicia rápida” en las investigaciones que se siguen por las muertes de civiles en enfrentamientos entre las fuerzas del orden y manifestantes en regiones. Las movilizaciones en contra de la mandataria y el Congreso se retomarán este miércoles 4 en diversas zonas al interior del país.

“En el ámbito judicial, tenemos que reconocer que aún existe una deuda y una agenda pendiente con nuestros patriotas que esperan una administración de justicia más oportuna y eficaz, porque justicia que tarda no es justicia. Deseamos una justicia que ampare a las ciudadanas y ciudadanos de todas las regiones de la patria al margen de su origen o condición, que ampare a las mujeres de la violencia y de la desprotección a sus menores hijos”, dijo Boluarte en la ceremonia de asunción del juez supremo Javier Arévalo como nuevo presidente del Poder Judicial.

“(Deseamos) una justicia para nuestros adultos mayores que son despojados de sus bienes por miembros de su propia familia, una justicia que ampare a nuestros trabajadores que exigen respeto a sus derechos y beneficios, a los microempresarios, emprendedores, comunidades campesinas y nativas que exigen el reconocimiento de sus propiedades y tierras. Queremos justicia rápida para los familiares de nuestros compatriotas que fallecieron en los actos de protesta. Ello evitará la impunidad y contribuirá a la paz social que tanto necesitamos”, agregó la jefa de Estado.

Asimismo, la mandataria exigió al Poder Judicial que se sanciones “de manera drástica y con todo el peso de la ley” los actos de corrupción “que tanto daño le han hecho al país”. “En suma, una justicia imparcial y oportuna que proteja a los más indefensos, a los vulnerables y aquellos que no tienen voz”, apuntó.

Boluarte pide respetar orden constitucional

En otro punto de su discurso, la presidenta Dina Boluarte afirmó que se necesita un Poder Judicial que proteja el Estado de derecho, el orden constitucional y la democracia, y “que se ponga de pie, de manera firme y decidida, cuando alguien pretenda pisotear nuestras instituciones del Estado”.

“Los demócratas y las demócratas defendemos con convicción y de manera consecuente la legalidad y el orden constitucional. No se defiende el Estado de derecho y la justicia solo cuando está de mi lado, y la cuestiono cuando no me favorece. La justicia debe estar por encima de todo, de los intereses individuales y partidarios”, aseveró.