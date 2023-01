Dina Boluarte volvió a referirse al adelanto de elecciones: ¿qué dijo sobre el proyecto?

El Gobierno de Dina Boluarte, que inició tras la vacancia a Pedro Castillo, sufrió diversas interrupciones por las masivas protestas que se suscitaron en el interior del país. Una de las exigencias de los manifestantes es convocar a nuevas elecciones y así escoger a las nuevas autoridades en el Ejecutivo y Legislativo, con el fin de que el país pueda volver a la normalidad. Ante ello, la jefa de Estado volvió a referirse sobre el proyecto.

En esa línea, la mandataria fue consultada en una entrevista para La República sobre si estaría dispuesta, nuevamente, a impulsar el adelanto de elecciones para este año.

¿Qué dijo Dina Boluarte sobre el adelanto de elecciones?

La presidenta indicó que el Parlamento es el encargado de lograr los votos para que se pueda llevar a cabo de forma exitosa. “Sí hay que adelantar (elecciones) al 2023 para que la población se tranquilice, es el Congreso el que tiene que resolver, porque ellos tienen los votos, no nosotros. Nadie se está aferrando al cargo de presidenta de la República, y lo he demostrado con mi desprendimiento cuando dije “no voy más” en el gabinete de Betssy Chávez. No tengo ninguna intención ni interés de quedarme en la presidencia de la República. Estoy acá por mandato constitucional”, respondió Boluarte.

Comisión de Constitución evalúa reformas políticas

La Comisión de Constitución del Congreso informó a través de Twitter que este martes 3 de enero se realizará una sesión virtual para analizar las reformas políticas en el marco del adelanto de elecciones para abril de 2024. La agenda indica que se llevará a cabo una “exposición de expertos” que contará con la participación de Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional; Ricardo Tanaka, director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP; Fernando Tuesta Soldevilla, catedrático de la PUCP y ex jefe de la ONPE, entre otros.