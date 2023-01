Allegado a Vizcarra y otro al fujimorismo pretenden asumir control de la Autoridad para la Reconstrucción

Después que se revelaron una serie de irregularidades que generaron la paralización de obras y denuncias por licitaciones mal resueltas en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), la presidenta Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola, decidieron hacer cambios en ese organismo con la finalidad de que sea eficiente en la ejecución de obras, pero a la vez “fumigar” esa institución (tal como dijo el jefe de gabinete), que tenía como altos funcionarios a personajes ligados con los expresidentes Martín Vizcarra y Pedro Castillo.

Para el 2023, la ARCC tiene un presupuesto de S/ 8,150 millones, dinero suficiente para construir 60 estadios nacionales o 55 hospitales, por eso los exmandatarios y sus ministros se encargaron que su personal de confianza asuma a las riendas y por ende el control del presupuesto.

Fuentes de esa institución manifestaron que un personaje al que se relaciona con Martín Vizcarra y otro al fujimorismo, pretenden asumir el control de la ARCC.

PUEDES VER: Dina Boluarte ofreció mensaje a la nación a pocas horas de culminar el año 2022

Al iniciar su gestión como premier, Otárola declaró que la presidenta de la República, Dina Boluarte, dio instrucciones a todos los ministros para que fumiguen todos los ministerios, en referencia a los funcionarios designados por el gobierno de Pedro Castillo.

En esa línea, una de las medidas fue cambiar al jefe de la autoridad Robert López y nombrar en su reemplazo como encargado a Ernesto Mosqueira, quien por directiva del Premier viene reestructurando la ARCC. Por eso, entre el viernes 29 y sábado 31, se emitieron resoluciones con cambios de todos los directores de línea y asesores de la dirección ejecutiva. Se sabe que vienen más cambios, pero también de la existencia de fuertes presiones para tener el manejo de esa institución y existe el temor de que malas autoridades frenen los cambios para depurar la ARCC.

Al empezar el 2023 hay personajes que pretenden asumir roles importantes en la Autoridad para la Reconstrucción, uno de ellos es Juan Carlos Meléndez, quien fue nombrado como gerente general por la exjefa de la ARCC, Amalia Moreno (nombrada en el cargo por Martín Vizcarra el 30 de octubre de 2019. Cargo que ocupó por 2 años y 8 meses), quien firmó las obras que fueron consideradas irregulares en el informe de la Contraloría. Por ejemplo, se detectó que en la ejecución de hospitales el costo se incrementó hasta en cuatro veces y lo más grave es que no se cumplen los plazos de ejecución.

Es el caso del hospital Pomabamba cuya edificación tiene un costo de 132,7 millones según el contrato, pero se elevó a 499 millones de soles, mientras que el hospital de Yungay tuvo un contrato inicial de 97,6 millones de soles y el costo actual se elevó a 292 millones. Según Contraloría, ambas obras debieron culminarse el 7 de junio de este año, pero solo hay un avance aproximado del 30% en ambos casos es decir la obra debió haber sido inaugurada pero esto sucederá en no menos de 2 Años.

Juan José Díaz Dios, ligado al fujimorismo es voceado en la ARCC. Foto: difusión

Para colmo, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios dio visto bueno a empresa cuyo dueño confesó delitos en Argentina, violando cláusula anticorrupción. Según el contrato de obra entre la ARCC y la empresa argentina Benito Roggio e Hijos S.A. Sucursal del Perú, la empresa argentina declara y garantiza literalmente en la cláusula anticorrupción, que la empresa o cualquiera de sus miembros o persona relacionada no ha cometido ningún acto de corrupción, que no ha sido sentenciado en primera instancia y no ha reconocido ante autoridad nacional o extranjero haber cometido ningún acto de corrupción.

Pero eso no es cierto pues es de público conocimiento que el presidente de esta empresa, Aldo Benito Roggio, se acogió a la ley de arrepentimiento argentina el 2018 por haberle pagado una coima del 5% mensual a Ricardo Jaime, exsecretario o ministro de Transportes de Argentina durante el Kirchnerismo. Pese a que eso amerita el rompimiento del contrato, Amalia Moreno firmó y dio el Ok a esa empresa. Ahora está promoviendo la llegada de Juan Carlos Meléndez a la ARCC.

Pero Meléndez no es el único voceado, el exfujimorista Juan José Díaz Dios, saliente alcalde de Piura viene siendo promocionado por Fuerza Popular para ingresar a la ARCC, lo que ha generado alarma en el interior de esa institución.