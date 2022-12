Boluarte y ministros van a regiones para intentar neutralizar próximas protestas

La presidenta Dina Boluarte alista encuentros en las regiones donde más se protesta contra ella para intentar evitar manifestaciones como las que se organizaron al inicio de su gestión. Su estrategia apunta ahora a atender demandas, pero también a contrarrestar lo que considera uno do los factores que impulsan las revueltas: la percepción de que ella complotó para que cayera Pedro Castillo.

“A mis hermanos y hermanas del Perú profundo, mis paisanos, mis llajtamasis (paisano en quechua), no les han dicho la verdad aquellas personas que están liderando estas movilizaciones cargadas de violencia. Lo que les han dicho a mis hermanas y hermanos de Puno, Arequipa, Apurímac, del Cusco y seguramente de otras regiones es que Dina Boluarte ha dado golpe a Pedro Castillo… y eso no es cierto. ¿Cuál es el interés? No sé”, dijo a la prensa extranjera.

“Mañana (hoy) estamos en el Cusco. Nos vamos a reunir con la prensa local, regional de la zona sur del Perú para que podamos desde Cusco… Seguramente en el runasimi (quechua) les hablaré a mis hermanas y hermanos que Dina no ha movido una sola pestaña para que suceda lo que le ha sucedido al expresidente Pedro Castillo”, expresó.

Reiteró que hay detrás grupos minúsculos que aprovechan las protestas. “La gran población sigue a esos líderes porque son los que mejor hablan o los que mejor se expresan, o son los que mejor mienten”, afirmó.

“Por eso vamos a empezar a viajar -agregó-, para poder explicarles que yo intenté hasta donde pude acompañar como su vicepresidenta al expresidente Pedro Castillo. Yo no soy responsable de lo que le pasó a él”.

En Cusco, la presidenta se reunirá con el gobernador y los alcaldes provinciales electos. Al encuentro, según se supo, han sido invitados dirigentes de organizaciones sociales, pero no está confirmada su asistencia.

Los ministros del Interior, Víctor Rojas; y de Defensa, Jorge Chávez, también anunciaron viajes a las zonas donde se alista la reanudación de protestas en los próximos días luego de una tregua parcial por fin de año.

Rojas debe viajar hoy a Arequipa y luego a Cusco y Puno para asegurar, además, una labor policial sin excesos, amén del respeto a la propiedad y la continuación de los servicios y el libre tránsito de personas.

Cumplir con el encargo no será fácil. Ayer, los ministros de Comercio Exterior y Turismo, Luis Helguero; Cultura, Leslie Urteaga; y Energía y Minas, Oscar Vera; llegaron al Cusco e instalaron una mesa de diálogo, pero en ella no participaron dirigentes de organizaciones sociales, solo representantes de sectores económicos.

“Hay quienes no quieren participar por tener demandas que no podemos atender, como la renuncia de la presidenta, el cierre del Congreso, o la instalación de una asamblea constituyente”, dijo Helguero a Canal N.

Dirigentes de gremios sociales de Cusco, Puno, Arequipa, Tacna, Apurímac, Moquegua, Madre de Dios y Ayacucho ratificaron que retomarán la huelga indefinida en protesta contra el Gobierno desde el 4 de enero.

Otárola inicia diálogo con bancadas

El jefe del gabinete, Alberto Otárola, se reunió con la bancada de Somos Perú al iniciar una ronda de diálogo con los grupos parlamentarios para presentar el plan de trabajo del Gobierno con miras al pedido del voto de confianza el próximo 10 de enero. “Ha sido un diálogo franco”, dijo.

Otárola busca dialogar con todas las bancadas y recoger también propuestas de las agrupaciones que puedan ser asumidas como suyas.

PUEDES VER: Organizaciones sociales de Cusco rechazan reunión con representantes de la PCM

Reacciones

Omar Coronel, sociólogo, PUCP

“Las protestas de diciembre fueron creciendo en composición de múltiples actores y demandas. Quienes convocan al paro del 4 de enero son del núcleo más castillista que inició las protestas”.

Yasmin Calmet, politóloga, UCSM (Arequipa)

“Es necesario que haya un diálogo más claro y directo con las personas, sobre todo con los ciudadanos que piensan que han sido traicionados por la postura política que la presidenta viene tomando”.