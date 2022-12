Dina Boluarte: “Le dije a Aníbal Torres que no quemó ninguna bala de plata y me dio la razón”

La presidenta Dina Boluarte aseguró este viernes que el exjefe del gabinete ministerial Aníbal Torres tenía conocimiento de que el Congreso de la República no le había negado la cuestión de confianza que presentó por la Ley 31399 y que, pese a esto, el extitular del PCM renunció.

Desde Cusco, Boluarte Zegarra insistió en que no orquestó ningún “golpe de Estado” contra el expresidente Pedro Castillo y reiteró que “un grupo de ministros” lo precipitaron a tomar cuestionadas decisiones de Estado.

“Ha habido un grupo de ministros que lo han llevado a presentar aquella cuestión de confianza. Era pedir que se derogue una ley que el Tribunal Constitucional había avalado. Presentar esa cuestión de confianza era un tema inconstitucional. Cuando trajeron ese documento con este grupo de ministros, la única ministra que se opuso a que se presente esa cuestión de confianza fui yo. Y no porque estuviera del lado del Congreso o, como dicen, que tengo algo acordado con el Congreso”, dijo la jefa de Estado.

En esa línea, la mandataria afirmó que le advirtió a Castillo Terrones que plantear dicha cuestión de confianza aceleraría el proceso de vacancia o suspensión en su contra: “Le sugerí al presidente y al premier Aníbal Torres. Les dije que se iba a convertir en un bumerán contra el presidente”.

Dina Boluarte recordó que, tras regresar de un viaje a Tailandia, la cuestión de confianza ya había sido rechazada de plano por la Mesa Directiva del Congreso. Luego, se convocó a una sesión del Consejo de Ministros para firmar el acta con la que se interpretaba como negada la referida figura constitucional, a lo que ella se negó.