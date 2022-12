Boluarte anuncia que Otárola y canciller Gervasi representarán a Perú en toma de mando de Lula

La presidenta Dina Boluarte comunicó que el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, representarán al Gobierno del Perú en la ceremonia de toma de mando del electo mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

“Dado que no me será posible viajar a la asunción del mando presidencial de Lula, he decidido que el Perú esté representado al más alto nivel por el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y la canciller Ana Cecilia Gervasi”, anunció Boluarte en un tuit.

“Nuestro gobierno apuesta por reforzar la relación bilateral con el hermano país de Brasil, enfatizando la agenda de integración sudamericana y la sostenibilidad de la Amazonía”, agregó la jefa de Estado.

Tuit de presidenta Dina Boluarte sobre toma de mando de Lula. Foto: captura de Twitter

Boluarte Zegarra no podrá arribar territorio brasileño debido a que no existen vicepresidentes a quienes encargarles el despacho presidencial mientras ella se encuentre fuera del país.

A raíz de este vacío legal, el Ejecutivo envió un proyecto de resolución legislativa para modificar el Reglamento del Congreso y permitir que se le pueda delegar dicha tarea al jefe de la Mesa Directiva, José Williams.

El predictamen de dicha iniciativa fue elaborado en poco más de seis horas por la Comisión de Constitución que preside el fujimorista Hernando Guerra García, quien convocó a una sesión extraordinaria para debatir y votar el texto. No obstante, parlamentarios de derecha e izquierda se mostraron en contra del referido proyecto.

Williams cree que reemplazante de Boluarte debería ser el premier

El presidente del Congreso, José Williams, considera que el jefe del gabinete debería encargarse del despacho de la mandataria Dina Boluarte cuando la jefa de Estado se encuentre fuera del territorio nacional. Así lo manifestó en declaraciones a la prensa.

“Me parece, a mi criterio solamente, que quien reemplace al presidente o a la presidenta de la República en una situación como esta, donde no hay vicepresidentes, tenga que ser alguien del mismo gabinete porque es la misma esencia de trabajo. El primer ministro podría ser, pero, en fin, ese es un asunto de carácter legal que tienen que verlo quienes correspondan. Eso es lo que yo pienso respecto a quién lo reemplazaría”, dijo Williams.