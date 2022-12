Dina Boluarte sobre reestructura de despacho presidencial: “No más gabinetes en las sombras”

Firme. La presidenta Dina Boluarte se refirió a la reorganización del Despacho Presidencial y creación de una comisión que presentará, próximamente, un informe que proponga acciones y medidas para dicho objetivo.

Al respecto, mencionó que dicha medida de su Gobierno tiene como finalidad “poner orden y mostrar un trabajo transparente de cada ciudadano en el marco de una lucha frontal contra la corrupción”.

“No más gabinete en las sombras. Tenemos un solo gabinete, de ministros y ministras de Estado comprometidos con el país . Un gabinete ejecutivo, dialogante, que viajará permanentemente a resolver los problemas de la población. Problemas que no han sido atendidos por culpa de la confrontación porque las autoridades han estado distraídas en peleas fratricidas”, expresó durante su participación en la sesión extraordinaria de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN).

En ese sentido, precisó que el juramento de sus ministros para no cometer actos de corrupción “no será un saludo a la bandera y no quedará en letra muerta”. Además, sostuvo que “no es un juramento para la tribuna como se hizo tantas veces en el pasado”.

“ En nuestro Gobierno no habrá espacio para los compadrazgos ni el pago de favores ni cuotas políticas . Tenemos claro que el Estado no es del gobierno de turno, sino de todos los peruanos”, resaltó.

Dina Boluarte: “Nuestro Gobierno no estará en piloto automático”

La mandataria destacó que si bien su Gobierno es de transición, no estará en “piloto automático”. De igual manera, afirmó que “luego de ordenar la casa” se adoptaran “medidas concretas” en salud, educación, agua potable, agricultura, seguridad, y reactivación económica. “ Pese a ser un gobierno de transición, el nuestro no estará en piloto automático . Será uno de acción para no dejar las cosas como están” acotó.

En otro momento, puntualizó que, de acuerdo a un informe de la Contraloría, en el 2021 los actos de corrupción e inconducta funcional en la administración pública, ocasionaron al país un perjuicio económico de más de S/24.000 millones .