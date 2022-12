Dina Boluarte: “No habrá espacio para el compadrazgo, ni el pago de favores, ni cuotas políticas”

La presidenta de la República, Dina Boluarte, indicó que su Gobierno priorizará la lucha contra la corrupción para que los errores de anteriores gestiones no se vuelvan a repetir en el marco de la crisis política que afronta el país. Durante su discurso en la sesión extraordinaria de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción que se llevó a cabo, este miércoles 28 de diciembre, la mandataria destacó, además, que en el Ejecutivo no habrá un “gabinete en la sombra”.

“No más gabinete en la sombra (….) En nuestro gobierno, no habrá espacio para el compadrazgo, ni el pago de favores, ni cuotas políticas. Tenemos claro que el Estado no es del gobierno de turno, sino de todos los peruanos. Pese a ser un periodo de transición, no estaremos en piloto automático, sino que será una gestión de acción para no dejar las cosas como están”, expuso Dina Boluarte. VIDEO: Presidencia.