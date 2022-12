Piden al Gobierno defender educación superior y la salida del ministro Becerra

Cuando todos esperaban una respuesta más firme en defensa de la calidad de la educación superior, el Gobierno anunció que reglamentará la Ley n.° 31520 y que para ello hará una convocatoria a todos los sectores a fin de alcanzar consensos.

Durante una reunión en Palacio de Gobierno encabezada por la presidenta Dina Boluarte, a la que asistieron congresistas, representantes de la Asociación de Universidades Nacionales del Perú (Aunap) y de la Sunedu, el premier Alberto Otárola dijo que el Ejecutivo tiene la obligación de cumplir con la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional respecto a esta norma, la cual ha sido blanco de críticas por favorecer a la contrarreforma universitaria.

Y es que la ley aprobada por el Congreso incorpora en el consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) a representantes elegidos por las universidades: dos por las públicas y uno por las privadas , es decir, por las más antiguas (UNMSM y la PUCP).

Llamó la atención que en la reunión donde estuvieron los parlamentarios Flor Pablo, Karol Paredes y Jorge Marticorena no se hiciera presente el ministro de Educación, Óscar Becerra, quien en la víspera había expresado su conformidad con el fallo del TC.

Los congresistas pidieron a la mandataria que la reglamentación de la norma garantice que no se pierdan las condiciones básicas de calidad en la educación universitaria.

“ La ley ya está aprobada, el tribunal ya emitió su opinión . Pero sí hay algo que hacer y es reglamentar la ley, ese reglamento no puede permitir que haya excesos que hagan retroceder la reforma universitaria. Hoy día tenemos el camino de reglamentar esa ley y para eso hemos venido a darle nuestra opinión a la presidenta”, expresó Jorge Marticorena.

Durante su participación en la reunión, la presidenta Dina Boluarte sostuvo que su gobierno garantiza la calidad de la educación en todos los niveles.

“Los lineamientos de la gestión son claros: la calidad de la educación en todos los niveles, todos los recursos que tiene este sector estarán orientados a tener resultados en la calidad educativa”, afirmó.

Por su parte, la Aunap, que representa a 40 universidades públicas, emitió un pronunciamiento en el que rechaza la decisión del TC y solicita dar trámite a la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo, por atentar contra el derecho a una educación de calidad.

“Esta ley (n.° 31520) es una ‘estafa’, porque no restablece la autonomía, ni mucho menos fortalece la institucionalidad de las universidades públicas. No se trata de ser o no ser caviar como repiten penosamente algunos parlamentarios . No se trata de ser juez y parte, ocupando una silla en el Consejo Directivo de la Sunedu para que el licenciamiento de las universidades sea conducido por los propios representantes de las universidades, como se hacía en la corrupta Asamblea Nacional de Rectores”, señalan.

Cambio. Consejo de la Sunedu será modificado con nueva ley.

Piden salida de Becerra

Y respecto a la posición del ministro Becerra, la congresista Flor Pablo pidió su renuncia. “Le hemos pedido (a Boluarte), con más énfasis en algunos casos, la renuncia del ministro, creemos que no ayuda justamente a este mensaje de calidad educativa, a este mensaje de respeto a la diversidad, de recuperar un sector que lamentablemente ha estado politizado en el periodo del expresidente Castillo”.

Por la tarde, el ministro de Educación aseguró que velará por la calidad de la educación. Y negó haber realizado una compra irregular de laptops cuando fue titular del Minedu durante el segundo gobierno aprista.

“El propio primer ministro está convocando a los diferentes actores para garantizar que el reglamento de la nueva ley que fue aprobada por insistencia por el Congreso, no comprometa a la calidad de la educación. El reglamento será consensuado con todos los actores y garantizará ese compromiso inquebrantable de la administración con la calidad de la educación superior”, señaló.

Pero entre quienes no le creen está el parlamentario Roberto Chiabra, quien señaló que es “una equivocación” de la presidenta Boluarte haber designado a Becerra en dicho cargo.

“Yo creo que debe ser retirado rápido. Si (la presidenta) ha sacado a un primer ministro en diez días , fácil puede sacar a un ministro de Educación”.

En esa línea, la Aunap consideran urgente que la presidenta Boluarte cambie al ministro de Educación. Y recordaron que antes, cuando ella era vicepresidenta, rechazó la contrarreforma universitaria.

“Esta es una ley con la que no estamos de acuerdo y ojalá el Congreso que se vaya a elegir en el 2024 derogue esta ley”, dijo la congresista Flor Pablo. Pero legisladores como Waldemar Cerrón y Jorge Montoya respaldan la decisión del TC.

Flor Pablo, congresista