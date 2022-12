Dina Boluarte a los peruanos: “No es fácil para mi decirle a cada uno de ustedes Feliz Navidad”

Saludo. La presidenta Dina Boluarte brindó un emotivo discurso por la celebración de la Navidad este sábado 24 de diciembre. En un comienzo, la mandataria saludó a todos los peruanos, dentro y fuera del país. No obstante, mencionó que, para ella, “no es fácil” dar dicho mensaje.

“No es fácil para mi decirle a cada uno de ustedes Feliz Navidad. No es fácil. Cuánto hubiera querido empezar este gobierno de transición sin esa violencia, y sin esas pérdidas humanas que me duele en el corazón. Reitero a las familias mis condolencias. Cuánto hubiera querido que no suceda esta situación de violencia que duela en el corazón”, expresó.

Es así que la mandataria se pronunciará en estas fiestas navideñas de manera oficial tras 17 días de asumir Palacio de Gobierno, cargo que juramentó tras la salida del expresidente golpista Pedro Castillo.

Este mensaje de Dina Boluarte se dará en medio de la crisis nacional que vive el país por las protestas y los enfrentamientos en diversas regiones entre manifestantes y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), y las Fuerzas Armadas.