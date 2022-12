Dina Boluarte sobre AMLO: “No le da derecho a intervenir en temas internos de un país”

Sin derecho. La presidenta Dina Boluarte habló sobre las declaraciones del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien continúa pronunciándose sobre la situación legal del vacado expresidente Pedro Castillo, y lanzando acusaciones contra el Gobierno peruano por la crisis política que se vive en el país.

Durante una entrevista en Exitosa, Boluarte criticó las posturas de AMLO; sin embargo, rechazó que el Perú rompa relaciones diplomáticas con el país azteca, a pesar de las “injerencias” del jefe de Estado.

“Las relaciones diplomáticas entre el pueblo mexicano y el pueblo peruano están allí y no se van a romper. La injerencia del presidente (Andrés Manuel) López (Obrador) no le da derecho de intervenir en temas internos de un país. Eso es injerencia”, manifestó.

En otro momento, Boluarte Zegarra contó que vivió cerca de siete años en el país norteamericano, por lo que afirmó conocer “el cariño y sensibilidad del pueblo mexicano”.

“ El pueblo mexicano tiene que saber mirar con ese corazón fraterno, porque no solo nos une nuestra hermandad como pueblos, sino nuestra historia y cultura. A ellos, al pueblo mexicano, mi cariño y abrazo”, declaró.

Dina Boluarte: “Seguiremos tejiendo lazos de amistad internacional”

Por otro lado, la mandataria se refirió a Pablo Monroy Conesa, embajador de México que fue expulsado por el Gobierno peruano.

“Con México, ya hemos sacado una nota desde Cancillería. (Pablo Monroy, el embajador mexicano en Lima) tiene que abandonar (el país), si es que ya no lo hizo (...) Yo creo que las relaciones con los pueblos no se pueden romper , porque, si no, entraríamos en una situación de crisis internacional”, aseveró.

Asimismo, reiteró que “no puso en consulta” el retiro de los embajadores en México, Colombia, Bolivia y Argentina, pese al comunicado emitido por dichos países. Además, recalcó que buscará comunicarse con el presidente colombiano, Gustavo Petro, así como con el mandatario boliviano, Luis Arce.