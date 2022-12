Dina Boluarte se disculpa por anunciar investigación de muertes en fuero militar: “Me expresé mal”

La presidenta Dina Boluarte se retractó luego de que anunció, en entrevista a Cuarto Poder, que las muertes registradas en los enfrentamientos entre fuerzas del orden y manifestantes serían investigadas en el fuero militar, pese a que estas configurarían presuntos delitos contra los derechos humanos.

“Yo quiero dar las disculpas de esas expresiones porque me expresé mal. Lo que quise decir es que me había reunido, minutos antes de ir a esa entrevista, con el comandante general de las Fuerzas Armadas, con quien conversamos sobre el tema. Lo que el comandante me dijo: ‘De acuerdo, presidenta tenemos que dar todas las facilidades del caso para que la Fiscalía pueda hacer sus investigaciones conforme a la autonomía que le corresponde’. En consecuencia, retiro lo dicho, me expresé mal y reitero mis disculpas del caso”, dijo Boluarte a Exitosa.

En ese sentido, la jefa de Estado alegó que la Policía y el Ejército “no sale a causar daño a la sociedad peruana”, sino a “salvaguardar la vida, la salud y la tranquilidad de los 33 millones de peruanos”.

“Desde nuestro lado, la Policía y el Ejecutivo estamos dando todas las facilidades para que esto se investigue. Tal es así que, a iniciativa propia, hemos invitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que venga al Perú y pueda hacer su trabajo. Desde el Ministerio de Defensa le hemos dado todas las facilidades para movilizarlos a la zona de Ayacucho. Nosotros no tenemos nada que esconder. Que esto fluya. En su momento, cuando se tenga que detectar responsabilidad, la Fiscalía y el Poder Judicial estarán tomando decisiones”, agregó.

PUEDES VER: Revocan pase al retiro del general que lideró operación contraterrorista en el Vraem

Dina Boluarte sobre protestas: “La responsable de esta crisis política no soy yo”

En la víspera, Boluarte Zegarra ofreció una entrevista a RPP en donde negó sentirse responsable de la crisis política en el país, así como de las muertes producto de los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden.

“Dina Boluarte desde el lugar que está, no está haciendo nada contrario. Solo quiero extender la mano y abrir mi corazón con mis hermanos y hermanas, resolver mis problemas que no se han resuelto en estos últimos tiempos. La responsable de esta crisis política no soy yo”, apuntó.