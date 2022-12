Alberto Otárola: Si no se hubiera intervenido las manifestaciones, no sé lo que hubiese pasado

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, se refirió a las bancadas del Congreso que adelantaron que no se reunirán con el segundo primer ministro en el Gobierno de Dina Boluarte debido a las muertes registradas en los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y manifestantes en el interior del país.

En declaraciones a la prensa, Otárola aseguró que entiende “la preocupación de los señores congresistas” y recordó que “ya se inició una investigación a través del Ministerio Público”.

“Ha venido la CIDH. En cuanto llegó la CIDH, cuando yo era ministro de Defensa, fui el primer funcionario que pidió reunirse con ellos. Fui inmediatamente a darles las explicaciones y a fijar la posición del gobierno peruano sobre este tema”, indicó.

En esa misma línea, Otárola Peñaranda precisó que la gestión de Dina Boluarte buscará “implementar una base jurídica para las reparaciones integrales de los afectados”, “acompañar a las familias en este proceso de dolor” y “avanzar hacía la consolidación del orden interno que es lo que los 33 millones de peruanos piden”.

“Lo que hemos hecho en esta coyuntura difícil ha sido atender la necesidad de orden público del país y lo hemos conseguido. Yo creo que si no se hubiera intervenido de la manera en la que se hizo, en el sentido de ejercer el control de los aeropuertos, de las carreteras, la protección sobre los bienes público y privados y evitar que se produzcan más daños y más muertes a la integridad de los peruanos. No sé lo que hubiese pasado con nuestro país”, apuntó.

“Me siento como una persona que ha trabajado 24/7 y continuará trabajando por el país, respetando escrupulosamente los derechos fundamentales de los peruanos. El Perú tiene uno de los procesos más regulados sobre el adecuado uso de la fuerza de la Policía y las Fuerzas Armadas”, agregó.

Dina Boluarte: “La responsable de esta crisis política no soy yo”

En la víspera, la presidenta Dina Boluarte deslindó de toda responsabilidad sobre la crisis política que atraviesa el país, así como de los decesos en protestas en regiones.

“Dina Boluarte desde el lugar que está, no está haciendo nada contrario. Solo quiero extender la mano y abrir mi corazón con mis hermanos y hermanas, resolver los problemas que no se han resuelto en estos últimos tiempos. La responsable de esta crisis política no soy yo”.