Dina Boluarte: “Todo este tiempo que estuve con Pedro Castillo ha sido en vano”

La presidenta Dina Boluarte aseguró que el año y cuatro meses que se desempeñó como ministra de Desarrollo e Inclusión Social en el Gobierno de Pedro Castillo “ha sido en vano”. Así se expresó a raíz de los calificativos que ha emitido el golpista exmandatario contra la jefa de Estado a través de las cartas difundidas en redes sociales.

“(‘¿Sigue teniendo pena por Pedro Castillo?’, le preguntaron) Es una pregunta un poco complicada. Han ido pasando los días y he podido ver que él, de puño y letra, me llama ‘traidora’ y ‘usurpadora’. Él sabe que esas palabras no me merezco, él sabe de mi total lealtad. Me da pena la forma en cómo escribe y no valore todas las recomendaciones, sugerencias, el respeto y cariño que le tenía. Me da mucha pena que no haya sido valorada. O sea, todo este tiempo que he estado al lado del presidente Castillo, pues, ha sido, desde mi punto de vista, en vano”, dijo Boluarte a Willax.

Según la jefa de Estado, le recomendó a Castillo Terrones a remover al ex secretario presidencial Bruno Pacheco luego de que la Fiscalía encontrara 20.000 dólares en efectivo en su despacho, y le sugirió al expresidente dar un mensaje más severo sobre la lucha contra la corrupción desde su gestión.

En ese sentido, la mandataria aseguró que durante su gobierno no habrá familiares favorecidos irregularmente ni asesores en la sombra ni reuniones extraoficiales fuera de Palacio de Gobierno.

Dina Boluarte: Nunca conspiré contra Pedro Castillo

En otro momento de la entrevista, Dina Boluarte negó haber tramado una estratagema en contra del exmandatario Pedro Castillo con el fin de asumir el cargo de presidenta de la República.

“(’¿Usted conspiró contra Pedro Castillo?’, le consultaron) Nunca, y eso lo sabe el expresidente Pedro Castillo. Siempre hemos conversado al respecto. Cada vez que había una moción de vacancia, se viralizaba en las redes ‘Dina está tras la vacancia’; y, cuando se indagaba desde qué redes salía, eran redes muy cercanas a Pedro Castillo”, apuntó.