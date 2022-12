Dina Boluarte tomará juramento a nuevo primer ministro EN VIVO: ¿quién sería el nuevo titular de la PCM?

El último 18 de diciembre, la presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció que removera a Pedro Angulo de la Presidencia de Consejo de Ministros, cargo que ocupó desde el último 10 de diciembre. Con este cambio dará paso a la reestructuración de su gabinete. Todo ello en medio de las protestas que se han registrado en las diferentes regiones del país.

“Por eso es que dijimos que, vamos a recomponer el gabinete y uno de los lugares que se va a cambiar es el premierato” , declaró en durante una entrevista en “Cuarto poder”.

Asimismo, durante las entrevistas que brindó la mandataria de la Nación a los diversos programas periodísticos, Boluarte Zegarra calificó a su primer gabinete como “técnico” y anunció que el martes 20 de diciembre se estaría dando la reconformación del gabinete.

“Hemos dicho que vamos a recomponer el gabinete; eso es cierto. En estos días estamos reconformando el gabinete, quizá con un gabinete que conozca el aspecto técnico, pero también que sea algo más político”, agregó.

En ese sentido, la mandataria descartó que Jorge Nieto Montesinos vaya a reemplazar a Pedro Angulo.

“¿Será Jorge Nieto? No. ¿Lo descarta? Sí. ¿Es alguien que usted conoce desde hace mucho tiempo? Sí. Él o ella, yo siempre he sido muy democrática. Ya veremos, agradeceré que me dejen un margen de reserva”, declaró a “Punto final”.

Además, se tomará juramento a los nuevos ministros de Cultura y Educación, tras la renuncia de Jair Pérez Brañes y Patricia Correa a dichas carteras, respectivamente.