Gobierno insiste en invocar al diálogo y cambio en PCM para calmar las protestas

El Gobierno insiste en invocar a los diálogos y en el cambio en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) como medidas para sostenerse y calmar las protestas, pese a las duras dificultades, como el fuerte enfrentamiento en Chala, Arequipa, donde un manifestante murió, según comunicó la Fiscalía.

Al empezar esta semana, la presidenta Dina Boluarte reiteró su llamado a la unidad en una ceremonia de graduación de cadetes de la Escuela Naval del Perú, de la Marina de Guerra.

“ Reitero mi llamado a toda la clase política de unirnos para lograr el retorno a la paz, la tranquilidad y la estabilidad . Emulemos el ejemplo del patriotismo, respeto y tolerancia de nuestro almirante Grau, anteponiendo el Perú a los propios intereses”, dijo flanqueada por el ministro de Defensa, Alberto Otárola, y el comandante general de la Marina, Alberto Alcalá, en el distrito de La Punta, en el Callao.

Luego, el primer ministro Pedro Angulo participó en una ceremonia denominada ‘Llamado a la paz y compromiso de salud’ en el hospital Sergio Bernales, en el distrito limeño de Comas, y fue pifiado por quienes querían la salida de ministros.

“Hay personas que no saben y gritan. Y el grito es un derecho, (...) se respeta. Lo que no se respeta es destruir la propiedad pública y privada ”, adujo a un día de dejar la jefatura de la PCM.

Mavila. Su nombre suene fuerte para asumir la PCM. Foto: difusión

Mientras, los ministros de Trabajo, Transportes y Energía buscaban dialogar con autoridades y sociedad civil de Chala, Arequipa, donde el enfrentamiento dejó un muerto más.

En Palacio de Gobierno, Boluarte se reunía con el líder del partido Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, y sus dirigentes. Luego, fue turno del presidente de ADEX (Asociación de Exportadores), Julio Pérez, y representantes de este gremio.

“He venido a saludar a nuestra presidenta y decirle que tiene todo el respaldo de Alianza para el Progreso. Hoy más que nunca el país necesita una estabilidad política, económica y social”, adujo Acuña al salir.

PCM, regiones y México

Para relevar a Angulo, suena fuerte el nombre de la abogada, docente universitaria y política Rosa Mavila. Fue congresista entre 2011 y 2016, electa con la organización que llevó al poder a Ollanta Humala, del que tomó distancia luego. Hace un año, fue designada directora del Programa Nacional de Centros Juveniles del Ministerio de Justicia por el entonces titular de esa cartera, Aníbal Torres.

El diplomático Luis Chuquihuara, voceado la semana pasada para el premierato, fue visto en Palacio de Gobierno estos días.

Jorge Nieto estuvo en el bolo para la PCM, pero no se concretó. No habría llegado a un acuerdo.

Chuquihuara. Reuniones a diario en Palacio de Gobierno. Foto: difusión

Las autoridades de las regiones hacen sentir su voz en esta crisis. La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales instó a que se logre el adelanto de elecciones, rechazó las muertes en las protestas, pidió que el Gobierno y el Congreso instalen una mesa para i nvestigar los decesos y exigió que se derogue el estado de emergencia .

Desde el exterior, se abre otro flanco. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, no confirmó un asilo a parientes del exmandatario Pedro Castillo, mencionado por Boluarte el domingo en una entrevista, pero anunció: “Tenemos las puertas abiertas de México para el presidente del Perú, su familia y para los que se sientan perseguidos en Perú”.

Diálogos aún complicados.

Nieto. No se concretó por sus reparos con algunas designaciones. Foto: difusión

Reacciones

César Acuña, Líder APP

“Hoy más que nunca el país necesita una estabilidad política, económica y social. Estamos de acuerdo con la propuesta de adelanto de elecciones y quiero invocar al Congreso para que no demoren much o”.

Julio Pérez Alván, presidente de ADEX

“Venimos a respaldar la institucionalidad y a la presidenta en esta situación tan complicada que vive el país. Le hemos dejado propuestas sobre comercio exterior y otros temas que ayudarían”.

Jean Paul Benavente, presidente de la ANGR

“El pueblo clama justicia y no es cuestión de decir que es competencia de la Fiscalía o fuero militar. Falta acción de dar respuesta a la población de parte del Ejecutivo. Pedimos una comisión sumaria”.

