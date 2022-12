Boluarte coordinó investigación en fuero militar con generales que justificaron uso de fuerza en protestas

Antes de desfilar por los pasillos de Latina, América y Panamericana, la presidenta Dina Boluarte dio a conocer a la audiencia televisiva que se reunió con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas con el fin de que sea el fuero militar la jurisdicción que imparta justicia sobre las muertes de civiles en las manifestaciones en regiones.

“La Fiscalía ya ha intervenido, están haciendo las investigaciones pertinentes. Antes de venir aquí a tu estudio, me he reunido con el jefe del Comando (Conjunto) de las Fuerzas Armadas, con el que hemos conversado para que (las muertes) se pueda investigar en el fuero militar. Yo creo que ninguna muerte es aceptada y, por cierto, me duele las muertes de las personas en mitad de esta violencia”, declaró Boluarte a Cuarto Poder.

Según el portal de Transparencia, la jefa de Estado coordinó la cuestionada decisión con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de división EP Manuel Gómez de la Torre Araníbar, y el jefe de la División de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las FF. AA., general de brigada EP Rubén Castañeda Layseca.

Resalta que los generales Gómez de la Torre y Castañeda estuvieron presentes, intervinieron y justificaron el uso de la violencia contra los manifestantes en la conferencia de prensa que brindó la presidenta junto a sus ministros el sábado 17 de diciembre.

“Malos, muy malos peruanos, han tratado de generar el caos en nuestro amado Perú”, fue la frase con la que inició su participación el jefe del CCFFAA. “Cuando comienza a escalar la violencia, el Estado decide que las Fuerzas Armadas actúen, como muy bien establece la Constitución, en apoyo a nuestra Policía Nacional. Y eso es lo que hemos venido haciendo”, agregó.

Pese a que ya se reportaban 20 fallecidos, el jefe del CCFFAA no se pronunció sobre los decesos. Foto: Presidencia

De la Torres también denunció ataques por parte de “estos malos peruanos, que están completamente equivocados”. Sin embargo, en ningún momento de los cinco minutos de discurso se refirió a los manifestantes muertos con impactos de bala.

“Al uso ilegal e indebido de la violencia, el Estado dispone que nuestras FF. AA y Policía Nacional, como corresponde por ley, salgamos a proteger a nuestro amado Perú. (...) Nuestra población poco a poco se ha ido sumando a esta tarea de hacer frente a estos malos elementos que están pasando de generar acciones violentistas a generar acciones terroristas”, alegó.

Por su parte, el general Rubén Castañeda Layseca se limitó a enumerar los daños a carreteras, aeropuertos e instituciones del Estado. “También se han presentado, lamentablemente, algunos fallecidos”, dijo. Para dicha fecha, el número de decesos ascendía a 20.

"Se han presentado lamentablemente algunos fallecidos”, dijo el general Rubén Castañeda Layseca sobre los 20 fallecidos en protestas. Foto: Presidencia

Otros participantes

El portal de Transparencia del despacho presidencial también arroja que el comandante general de la PNP, Raúl Alfaro; el jefe del Comando de Asesoramiento General, Jorge Luis Angulo Tejada; y los ministros Alberto Otárola (Defensa) y César Cervantes (Interior) estuvieron presentes en el despacho de Dina Boluarte mientras coordinaba con los altos mandos del CCFFAA.

En los registros no aparece el nombre de Pedro Angulo, presidente del Consejo de Ministros. Según Boluarte, relevará del cargo al exfiscal este martes.

Pedro Angulo dejará el premierato a 10 días de haber asumido el cargo. Foto: Presidencia

Derechos Humanos

La controversia no se hizo esperar. El hecho de que las investigaciones por presunta violación de derechos humanos se den en fuero militar contraviene lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la Corte Suprema de Justicia.

Así lo recordó el abogado del IDL, Carlos Rivera: “En noviembre del 2004, la Corte Suprema de Justicia (caso Pomatanta) resolvió que las violaciones de DD. HH. son de competencia exclusiva de la justicia común [Fiscalía y P. Judicial]. Jurisprudencia de la Corte IDH también dice lo mismo”.

En esa misma línea, la abogada Úrsula Indacochea advirtió que, de proceder la investigación en fuero militar, habría consecuencias para el Estado peruano. “Al llevarlas al fuero militar, Perú violaría derecho al juez competente. Lo contrario generará responsabilidad internacional”, dijo.