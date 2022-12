Dina Boluarte anuncia que fuero militar investigará también la muerte de civiles

La presidenta Dina Boluarte realizó ayer una ronda de entrevistas en la televisión, donde anunció que las nueve muertes que dejó la represión por parte de soldados a las protestas del 15 de diciembre en Ayacucho no solo se investigarán en el fuero civil.

“La Fiscalía ya ha intervenido, están haciendo las investigaciones pertinentes. Antes de venir a tu programa, me he reunido con el jefe del Comando Conjunto para que las muertes en las protestas se puedan investigar en el fuero militar. Ninguna muerte es aceptada, y me duele…”, dijo Boluarte en el programa ‘Cuarto poder’.

La afirmación generó controversia inmediatamente. “En noviembre del 2004, la Corte Suprema de Justicia [caso Pomatanta] resolvió que las violaciones de DD. HH. son de competencia exclusiva de la justicia común [Fiscalía y P. Judicial]. Jurisprudencia de la Corte IDH también dice lo mismo”, explico el abogado Carlos Rivera.

La jurista Úrsula Indacochea dijo que la presidenta olvida que la Corte IDH ha establecido que las graves violaciones de derechos humanos son competencia del fuero común. “Al llevarlas al fuero militar, Perú violaría derecho al juez competente. Lo contrario generará responsabilidad internacional”, agregó.

Cambios. Angulo será removido de la PCM este martes. Foto: Gerardo Marín/La República

En otro momento, Boluarte confirmó la remoción del jefe de gabinete, Pedro Angulo, a menos de dos semanas de su designación y sin siquiera haber pasado por el Congreso para el pedido de confianza.

Ante la salida de Angulo, Jorge Nieto Montesinos fue uno de los principales voceados para reemplazarlo, pero esa designación fue descartada durante su intervención en ‘Punto final’.

Lo que sí adelantó es que este nombramiento iría por una opción más política y será mañana. Entonces se conocerá también a los nuevos ministros de Cultura y de Educación.

Según la presidenta, los cambios en su gabinete son necesarios pues, en la primera designación de Angulo, algunos ministros tendían a aspectos técnicos de cada sector, y que ahora las designaciones estarán enfocadas en un ámbito más político, a fin de resolver las exigencias ciudadanas.

Respecto a su reacción ante las protestas, la presidenta fue muy enfática al asegurar que en su gobierno “no se iba a transar con los violentos”. Además, descartó su re nuncia al cargo, pues es totalmente constitucional. “Mi renuncia sería darles la razón a los violentistas”, señaló. “Las demandas de los que protestan no son sociales, sino políticas”, anotó.

“Yo no soy de una elección diferente —agregó—. En algún momento me hicieron escuchar que si vacan a Pedro Castillo, pueden asumir todos menos Dina Boluarte. Es una venganza política machista”, aseveró.

Por último, Boluarte dijo que antes de la salida de Castillo ya conversaba con todos, incluso con Vladimir Cerrón y Edward Málaga, promotor de la vacancia.

Cuestionan designación de jefe de la DINI

Figura entre las últimas designaciones de Boluarte para encabezar la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) Juan Carlos Liendo, funcionario que fue asesor en la Comisión de Inteligencia del Congreso, a cargo del congresista José Cueto, de Renovación Popular.