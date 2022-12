Pedro Angulo: “Invoco al Congreso a que repiense en esta circunstancia el adelanto de elecciones”

El titular de la Presidencia de Consejo de Ministros, Pedro Angulo, solicitó al Congreso de la República a que “repiense” sobre el tema del adelanto de elecciones en el marco de las protestas que se registran al interior del país.

“La política se dirige hacia el futuro, a generar espacios para que haya el desarrollo de las personas para que vivan con esperanza y darle oportunidades a todos. En ese sentido, invoco al Congreso a que repiense en estas circunstancias el adelanto de elecciones. Todos tenemos que deponer intereses, todos tenemos que pensar en el Perú. En ese sentido, es mi invocación como también lo ha sido de la presidenta de la República”, dijo en una entrevista para TV Perú Noticias.

Como se informó, el último sábado, la mandataria Dina Boluarte increpó a los congresistas que no respaldaron el adelanto de elecciones generales para diciembre del 2023. Además, dejó en claro que no renunciará al cargo pese a las manifestaciones que hay al interior, las cuales han dejado más de una veintena de fallecidos.

Protestas al interior del país

En otro momento, el jefe de gabinete señaló que las medidas que ha adoptado el Ejecutivo frente a las manifestaciones “está funcionando”. Esto, pese a que ya hay más de una veintena de fallecidos desde que se iniciaron las medidas de protesta en el marco del cierre del Congreso y el adelanto de elecciones.

“ El informe que tenemos es que está funcionando las medidas que hemos tomado . Se están recuperando carreteras, se están habilitando aeropuertos y también está disminuyendo la violencia de las personas que se han manifestado en la calle”, señaló a TV Perú.

“Puede haber excesos. He tenido información que dice que hubo torturas o desapariciones de personas que todavía no se sabe dónde están. Esos temas se tienen que investigar porque eso sí es el exceso y no puede admitirse en ningún Estado”, agregó.

En otro momento, Angulo afirmó que tienen la “convicción de que las disposiciones que se han dado desde el Ejecutivo a la Comandancia General de las Fuerzas Armadas y fuerzas policiales han sido legítimas”.