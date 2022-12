Dina Boluarte exige definir adelanto de elecciones al Congreso

La presidenta de la república, Dina Boluarte, exigió al Congreso que reconsidere la votación del dictamen sobre el adelanto de elecciones y calificó de “pretextos” que los congresistas hayan votado en abstención este proyecto el pasado jueves en el pleno. Dijo que el Ejecutivo ya cumplió con enviar una iniciativa legislativa en este sentido y que ahora el tema está en la cancha del Legislativo. Fue en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno la mañana de ayer.

“Señores del Congreso, exijo que se reconsidere la votación del adelanto de elecciones”, dijo Boluarte, con énfasis.

Tras la votación del Legislativo el viernes pasado en que se desaprobó el dictamen de adelanto de elecciones, manifestó que se buscaría trabarlo.

“Es el Congreso que tiene que definir con su votación el adelanto de elecciones, nosotros ya lo hemos presentado, ya está en el Congreso nuestra petición y habrán visto ayer (viernes) la votación en el Congreso, al parecer, quieren trabar la posibilidad de adelantar las elecciones”, comentó.

Boluarte calificó de pretexto que una gran parte de los parlamentarios haya votado en abstención y los exhortó a definir su voto. También les recordó que la gran mayoría de los peruanos demandan que se adelanten las elecciones generales.

“El 83% de la población quiere adelanto de elecciones. Entonces, señores congresistas, no busquen pretextos para no adelantar las elecciones, no se abstengan en el voto, voten directamente de cara al interés del país, no se escuden detrás de una abstención, o es blanco o es negro, a medias tintas no se resuelven los problemas del país, está en vuestras manos, señores congresistas, el adelanto de elecciones. Ya el Ejecutivo cumplió”, dijo la jefa del Estado.

“Vamos a estar firmes”

Asimismo, Boluarte afirmó que algunos congresistas que piden su renuncia lo hacen por venganza política. “Algunos congresistas en sus venganzas políticas están diciendo que Dina renuncie. ¿Cuál es la alternativa de solución? El Perú no está con tiempo para venganzas políticas, está para resolver los problemas y para eso los han elegido (...) representen bien al pueblo que les ha dado la confianza aquel 11 de abril y no los manipulen”, dijo.

En ese sentido, señaló que se mantendrá firme en el gobierno hasta que el Congreso soluciones el tema.

“Acá vamos a estar firmes hasta que el Congreso resuelva el problema del adelanto de elecciones”. apuntó.

Respecto a la posición de las bancadas de izquierda que piden también que se lleve a cabo un referéndum para preguntar a la población si quieren una nueva constituyente, comentó que no es el momento para ello porque su gobierno es de transición.

“Ellos saben que no es el momento, ellos mismos están convencidos de que en estas circunstancias esa asamblea constituyente, que el pueblo con justa razón reclama, no es posible, este es un gobierno de transición. En este momento no es el tiempo”, indicó.

Dina Boluarte no hizo ninguna autocrítica sobre el uso desmedido de la fuerza de la policía y los militares frente a los manifestantes. Sí transmitió sus condolencias a los familiares de los más de veinte fallecidos en las protestas.

“En estos días nos hemos ocupado en querer llevar la paz al Perú. Si las FFAA han salido es para querer cuidar y protegerlos a ustedes, porque se venía desbordando esta situación de estos grupos violentistas que no han salido de la noche a la mañana, tenían organizado tácticamente”, sostuvo.

En otro momento, informó que recompondrá su gabinete.

“Anuncio que el gabinete que conformamos en esos momentos de crisis política ha sido un gabinete que respondió. Vamos a recomponer al gabinete para darle mayor tranquilidad, con profesionales, a nuestra población peruana. Será en unos días más”, afirmó.

La oficialía mayor del Congreso convocó ayer al pleno para el martes 20 de diciembre. Está pendiente ver la reconsideración a la votación donde se rechazó el adelanto de elecciones.

Reacción en el Congreso

El congresista Jaime Quito (Perú Libre) indicó que la presidenta Boluarte debería renunciar, al igual que dos de sus ministros que lo hicieron esta semana y defendió la propuesta de una asamblea constituyente, además del adelanto de elecciones.

“La señora Dina no debería escudarse ni tener pretextos porque debería retirarse de forma inmediata como lo han hecho algunos de sus ministros el día de ayer. Son 21 muertos que tenemos en el país”, dijo Quito.

Explicó que Perú Libre tiene un dictamen en minoría que propone elecciones adelantadas para abril del 2023 y cambio de mando en julio del mismo año. Asimismo, este proyecto plantea una consulta popular sobre la Asamblea Constituyente.

“Si la población dice no, no pasa nada y allí se quedó todo, pero hay que consultarle al pueblo”, afirmó el congresista.

Por su parte, la parlamentaria Patricia Juárez (Fuerza Popular) declaró que su bancada apuesta por un adelanto de las elecciones, pero con reformas como la bicameralidad y la reelección congresal; mientras que otros buscan sacar adelante la asamblea constituyente.

“Creo que hay razones e intereses de un lado y de otro, pero que finalmente nos tiene que llevar a una reflexión a todos para encontrar una salida. Es cierto lo que dice la presidenta de que hay argumentos, razones y excusas para efectivamente no tomar la decisión. Imagino que lo que ha dicho la presidenta es el sentir de la ciudadanía”, expresó Juárez.

Edgar Tello (Bloque Magisterial) dijo que “es lamentable las declaraciones de la señora Dina Boluarte porque está de espaldas a la población que exige en las calles asamblea constituyente y nueva Constitución”.

Afirmó que la presidenta “está trabajando para la campaña del fujimorismo y otros partidos que tienen inscripción”.

Jorge Montoya (Renovación Popular) afirmó que no está de acuerdo con el adelanto de elecciones porque estas no cambian nada y que el día en que se presente la reconsideración tomarán una decisión en bloque.

“Así como la presidenta dice que su renuncia no soluciona nada, con lo que estoy de acuerdo, el adelanto de elecciones tampoco soluciona nada y van a regresar los que estuvieron antes a la política”, manifestó el parlamentario.

Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso) dijo estar de acuerdo con lo dicho por la presidenta Boluarte, al sostener que se deben adelantar las elecciones generales de manera transparente y legítima.

“Dada las circunstancias políticas, de conflicto social y que un sector pide el adelanto de elecciones, creo que es importante escuchar lo que la ciudadanía piensa. Hay que hacerlo, pero bien, garantizando que las próximas elecciones sean transparentes, honestas, legítimas”, refirió Salhuana.

Edgar Reymundo (Cambio Democrático) declaró que pedir una nueva Constitución no es una excusa sino es un tema fundamental. “Si la presidenta ya se olvidó de sus promesas cuando fue candidata a la vicepresidencia, es otra cosa”, destacó. ❖

Se reunió con autoridades locales electas

Ayer se realizó una reunión de la presidenta Boluarte con las autoridades regionales y municipales electas, según indicó la agencia Andina. Tras el encuentro un grupo de alcaldes asistentes firmó la llamada “Declaración por la Gobernabilidad y la Paz Social del Perú” donde reconocen a Boluarte como presidenta y exigen al Congreso aprobar el adelanto de elecciones.

Los presidentes regionales de Cusco, Apurímac y Junín no acudieron a la cita con Boluarte. Y emitieron comunicados declinando la invitación. “Por el contrario exigimos su renuncia”, dijo Werner Salcedo, del Cusco.

También Percy Godoy de Apurímac decidió no participar “por la situación de crisis” en el país. Y Zósimo Cárdenas, de Junín, culpó a Boluarte por lo ocurrido y pidió su salida inmediata.

La presidenta Boluarte anunció que recompondrá su gabinete ministerial. No hizo ninguna autocrítica al uso desmedido de la fuerza ante los manifestantes. Foto: Félix Contreras/La República

Mensaje. Las nuevas elecciones están en la cancha del Congreso, dijo Boluarte. Hubo reacciones. Foto: difusión

Anuncio. Pese a protestas, la presidenta indicó que se mantendrá firme en el cargo. Foto: Rodrigo Talavera/La República