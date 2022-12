Dina Boluarte: “señores congresistas, no busquen pretextos para no adelantar las elecciones”

La presidenta de la República, Dina Boluarte, increpó que los congresistas rechazaran el adelanto de elecciones generales para diciembre del 2023. A través de una conferencia de prensa junto a su Consejo de Ministros, la mandataría criticó que la propuesta de la Comisión de Constitución solo haya obtenido 49 votos a favor.

“ El 83% de la población quiere adelanto de elecciones. Entonces señores congresistas, no busquen pretextos para no adelantar las elecciones. No se abstengan en el voto. Voten directamente de cara al interior del país. No se escudan detrás de una abstención ”, destacó Dina Boluarte este sábado 17 de diciembre.

La mandataria precisó que su Gobierno no quiere “quedarse en el poder”, puesto que desde el Poder Ejecutivo se promueve la propuesta de adelanto de elecciones.

“Por iniciativa propia y por desprendimiento, porque nadie quiere quedarse en el poder, presentamos el proyecto de adelanto de elecciones y está en el Congreso. Es el Legislativo es quien tiene que definir con su votación el proyecto. Nosotros ya lo presentamos. Habrán visto la votación. Al parecer quieren trabar la posibilidad de adelanto de elecciones”, expuso.

Dina Boluarte asegura que no renunciará al cargo

Durante la conferencia de prensa, la presidenta Dina Boluarte, adelantó que no renunciará al cargo de presidenta pese a las protestas que se registran en el interior que—hasta el momento—dejan 19 fallecidos por represión policial y 5 decesos por bloqueos de vías.

“Hay un grupo que dice ‘Que Dina renuncie’, ¿Qué se resuelve con una renuncia? Aquí estaremos firmes hasta que el Congreso solucione el adelanto de elecciones”, expuso la mandataria ante las voces que exigen su retiro del cargo”, sentenció.