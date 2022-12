Dina Boluarte brindará su primera entrevista como presidenta a “Cuarto Poder” este domingo

A nueve días de haber iniciado su gobierno, la presidenta Dina Boluarte brindará su primera entrevista televisiva a un medio nacional este domingo 18 de diciembre. Así lo anunció el dominicial “Cuarto Poder” en sus redes sociales.

El programa conducido por la periodista Sol Carreño tendrá la visita de la jefa de Estado, en una entrevista que se da en medio la crisis política que atraviesa el país y que ya han dejado la cifra de 20 fallecidos.

Dina Boluarte entrevista a "Cuarto Poder". Foto: Captura

Este sábado 17, Boluarte brindó una conferencia de prensa junto a sus ministros en la que criticó que el proyecto de adelanto de elecciones solo haya obtenido 49 votos a favor en el Pleno y, por lo tanto, fuera rechazado.

“El 83% de la población quiere adelanto de elecciones. Entonces, señores congresistas, no busquen pretextos para no adelantar las elecciones. No se abstengan en el voto. Voten directamente de cara al interior del país. No se escudan detrás de una abstención”, sostuvo la presidenta de la República.

Asimismo, aseguró que no renunciaría a la presidencia y que se mantendría hasta que el congreso “solucione el adelanto de elecciones”. “Hay un grupo que dice ‘Que Dina renuncie’, ¿Qué se resuelve con una renuncia?”, señaló.