Dina Boluarte asegura que no renunciará: “Estaremos firmes hasta que el Congreso solucione el adelanto de elecciones”

Las manifestaciones en el interior del país continúan haciéndose presente. La presidenta de la República, Dina Boluarte, señaló inicialmente que las elecciones generales se podían adelantar para diciembre del 2023, a fin de convocar a nuevos comicios lo más pronto posible; sin embargo, el Congreso negó el proyecto durante la tarde del último viernes 16 de diciembre.

“Hay un grupo que dice: ‘Que Dina renuncie’, ¿Qué se resuelve con una renuncia? Aquí estaremos firmes hasta que el Congreso solucione el adelanto de elecciones”, expuso la mandataria ante las voces que exigen su retiro del cargo.

El dictamen solo logró 49 votos a favor, 25 abstenciones y 33 en contra por parte de las bancadas de Acción Popular, Avanza País, Renovación Popular, Perú Libre, Bloque Magisterial y Perú Democrático.

Asimismo, Boluarte increpó a los congresistas el no aceptar el proyecto que planea adelantar las elecciones.

“El 83% de la población quiere adelanto de elecciones. Entonces, señores congresistas, no busquen pretextos para no adelantar las elecciones. No se abstengan en el voto. Voten directamente de cara al interior del país. No se escuden detrás de una abstención“, destacó Dina Boluarte en conferencia de prensa junto a su gabinete.