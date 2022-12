Patricia Correa renunció al Ministerio de Educación: “La violencia de Estado no puede ser desproporcionada”

La ministra de Educación, Patricia Correa, presentó su renuncia al cargo ante la presidenta Dina Boluarte, a raíz de los decesos registrados en los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y manifestantes durante las protestas en el interior del país.

“Esta mañana he presentado mi carta de renuncia al cargo de Ministra de Estado en la cartera de educación. La muerte de connacionales no tiene justificación alguna. La violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte”, tuiteó Correa.

En la carta de renuncia dirigida a Boluarte Zegarra, Correa asevera que la crisis política que atraviesa el Perú requiera “convicciones democráticas, respeto al orden y a la vez a la integridad física y la vida de cada ciudadano peruano, que lamentablemente se han visto vulneradas en las últimas horas”.

“Como país, tenemos la responsabilidad de encontrar el rumbo que nos conduzca a dar un futuro viable a todos los peruanos y peruanas. Agradecida por la confianza, deseo que tome las mejores decisiones por el bien de nuestro Perú”, se lee en el texto.

Dina Boluarte condena actos vandálicos

Este viernes 16, la presidenta Dina Boluarte lamentó las muertes reportadas en las manifestaciones en regiones y condenó los actos vandálicos registrados por parte de “algunos radicales”.

“Condeno enérgicamente los actos vandálicos que algunos radicales, usando la buena voluntad del pueblo en su derecho a movilizarse, utilizaron para atentar contra policías, militares, civiles, instituciones públicas y privadas, y contra la economía familiar a la que siguen dañando a pocos días de la Navidad”, dijo Boluarte en la ceremonia de graduación de alféreces y subtenientes de la Escuela Militar de Chorrillos.