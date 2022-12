General Walter Córdova renunció por “asuntos personales”, pero sigue al frente del Ejército

El comandante general del Ejército, general de división EP Walter Córdova Alemán, a solicitud del exministro de Defensa Gustavo Bobbio Rosas, aceptó renunciar al cargo “por razones personales”, el martes 6 de diciembre, un día antes de que el expresidente Pedro Castillo dispuso la frustrada disolución del Congreso.

Bobbio consideró que Córdova afrontaba una serie de irregularidades registradas durante su gestión, pero no podía destituirlo porque una ley aprobada por el Congreso el 16 de junio de este año dispone que debe cumplir con sus 2 años en el cargo, hasta el 3 de noviembre del 2023. La misma norma señala como excepción cuando el comandante general por su propia iniciativa solicita el pase al retiro, como ocurrió en el caso de Walter Córdova.

Al día siguiente temprano en la mañana del miércoles 7 de diciembre, Gustavo Bobbio y Walter Córdova se presentaron ante Pedro Castillo para explicar el cambio de mando en el Ejército.

Acordaron que Bobbio regresaría a Palacio de Gobierno con dos resoluciones supremas: una aceptando la renuncia de Walter Córdova y otra designando como reemplazo al número dos del instituto armado, el jefe del Estado Mayor General del Ejército, general de división EP David Ojeda Parra.

Alrededor de las 11 de la mañana, Gustavo Bobbio retornó a Palacio de Gobierno y consiguió que Castillo suscribiera las dos resoluciones. Cuando se disponía a retirarse, Bobbio observó movimiento y se quedó al notar que el ex jefe del Estado comenzó a leer el discurso golpista.

Comprobado. Gustavo Bobbio dijo que Pedro Castillo aceptó la renuncia de Córdova y designó a su reemplazo. Foto: difusión

Juego paralelo

El exministro de Defensa desconocía que el general EP Walter Córdova, quien había presentado su carta de renuncia “por estrictos motivos personales”, se encontraba en la sede del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en compañía del jefe de la institución, general de división EP Manuel Gómez de la Torre Araníbar; y de los comandantes generales de la Marina, almirante Alberto Alcalá Luna; de la Fuerza Aérea, general del aire FAP Alfonso Artadi Saletti; y de la Policía Nacional, teniente general PNP Vicente Álvarez Moreno.

Los cinco –incluido el general Walter Córdova Alemán cuya carta de renuncia había sido aceptada– suscribieron un comunicado en el que desconocían a Pedro Castillo como jefe del Estado y jefe supremo de las Fuerzas Armadas por haber optado por el cierre del Congreso.

Incluso se filmaron juntos arengando por la formación del nuevo Gobierno y la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, y asistieron a la juramentación de Dina Boluarte Zegarra como presidenta de la República.

El general Walter Córdova no respondió a las sucesivas llamadas telefónicas para que ofreciera su versión sobre su carta de renuncia “por estrictos motivos personales”, y si dichos “motivos personales” habían desaparecido, lo que explicaría su continuidad como comandante general del Ejército. Pero no recibimos respuesta.

Fuentes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dijeron a este diario que asumen que Walter Córdova continúa en funciones porque no han sido publicadas en el diario oficial las resoluciones de su pase al retiro y su sustitución.

“Cuando nombran a un comandante general de cualquiera de las instituciones armadas, la resolución suprema debe aparecer en el diario El Peruano. Y para dejar sin efecto un nombramiento y dar de baja a uno de estos jefes militares, también se requiere de la publicación oficial. Este no es el caso del general Walter Córdova, por lo que sigue en el cargo”, señalaron las fuentes del CC. FF. AA.

Mandos. El general Córdova con los comandantes generales el día que renunció al cargo y fue sustituido. Foto: difusión

Resoluciones firmadas

Cuando se le indicó que el expresidente Castillo firmó la renuncia del general Walter Córdova a la Comandancia General del Ejército y el nombramiento de su reemplazo, las fuentes respondieron: “En el CC. FF. AA. no se sabe si le han firmado su retiro porque no lo hemos visto. Se presume, pero eso no basta. Y por eso se le ve en funciones, porque no hay resolución de baja y de cese de funciones. No se ha publicado nada, por lo que prosigue en el cargo”, explicaron.

PUEDES VER: El expresidente Pedro Castillo cuestiona la posición de la Fiscalía sobre el delito de rebelión

Fuentes relacionadas con el general Córdova indicaron a este periódico que fue el expresidente Pedro Castillo quien le pidió su renuncia por intermedio del exministro de Defensa Gustavo Bobbio, porque sabía que era opuesto al cierre del Congreso y estaba a favor de la institucionalidad.

El exministro de Defensa Gustavo Bobbio rechazó la versión de las fuentes vinculadas con el general Córdova. Señaló a este diario que fue por su iniciativa que le pidió a Walter Córdova su pase al retiro.

“Walter Córdova está diciendo que Pedro Castillo fue el que ordenó a Gustavo Bobbio sacarlo, pero no es así. El general Bobbio no acepta órdenes de ese tipo sin conocer la causa. Si el presidente le hubiera propuesto botar a alguien, Bobbio no lo hubiera aceptado así porque sí. Debe haber algo detrás, razones de fuerza. Y en el caso de Córdova, sí había”, indicó Bobbio, aludiendo a las irregularidades atribuidas al general Córdova.

Bobbio ratificó a este periódico que el expresidente Castillo firmó la resolución del pase al retiro de Córdova y la designación de su reemplazo, el general David Ojeda Parra.

PUEDES VER: Exministro Rubén Vargas dice que Pedro Castillo tendría celular en Diroes y dirigiría marchas

“Por qué continúa Walter Córdova no podría decirlo. Yo dejé las dos resoluciones firmadas: el cese (de Córdova) y el nombramiento del nuevo comandante general (David Ojeda). No entiendo lo que está pasando, ya no estoy en el ministerio de Defensa. Por supuesto que se firma el cese de Córdova y el nombramiento de Ojeda. Eso no se puede dar marcha atrás. No sé qué se habrá hecho con ese documento, pero el hecho real es la baja de Córdova”, arguyó Gustavo Bobbio.

No obstante haber sido aceptada su carta de renuncia, y haber sido designado su sustituto, el general Córdova reapareció en la juramentación de la presidenta Dina Boluarte, junto con el jefe del CC. FF. AA. y los comandantes generales de los institutos armados y de la Policía Nacional. Luego reapareció en la conmemoración del Día del Ejército, el viernes 9 de diciembre. En el instituto castrense, la sensación es de perplejidad.

Reemplazo. El general de división EP David Ojeda Parra fue designado para sustituir a Walter Córdova. Foto: difusión

Barragán también propuso el cambio

Según fuentes del Ministerio de Defensa, el extitular Daniel Barragán Coloma también solicitó al expresidente Pedro Castillo la destitución del comandante general del Ejército, general de división EP Walter Córdova Alemán.

Barragán también argumentó presuntas irregularidades en la gestión de Córdova. Pero luego presentó su carta de renuncia por “asuntos estrictamente personales” y dejó en el aire su solicitud.