Dina Boluarte: “No entiendo por qué mis hermanos apurimeños se levantan en contra de su paisana”

La presidenta Dina Boluarte pidió calma a la población que viene protestando en distintas regiones del Perú. No obstante, dijo no entender los motivos por los que sus “hermanos apurimeños” se vienen movilizando.

“Yo quiero llamar a mis hermanos apurimeños, pero también de Ica y Apurímac, que se están levantando por una situación que no entiendo por qué. Estoy yo en esta situación de ser presidenta de la República, no lo he pedido, vengo de una fórmula presidencial en la que fue elegido el presidente Pedro Castillo y Dina Boluarte como su vicepresidenta”, señaló en Canal N.

Agregó que su asunción a la presidencia se dio por la vacancia de Pedro Castillo tras su fallido golpe de Estado y que producto de esa acción es que se encuentra en medio de esta problemática.

“No entiendo por qué mis hermanos apurimeños se levantan en contra de su paisana Dina Boluarte, cuando yo no he hecho absolutamente nada para que esta situación exista o se dé”, agregó la presidenta desde el Instituto Nacional de Oftalmología en el Cercado de Lima.