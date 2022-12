Gobernador de Cusco: “Vamos a pedirle a la presidenta nuevas elecciones para 2024″

¿Qué piensa de la crisis política en el país?

En un principio, la sensación y percepción que se tuvo en las regiones, era de un vacío de poderes. Felizmente, el proceso y mecanismo constitucional de sucesión pudo en parte resolver un problema que preocupaba y generaba incertidumbre.

¿Cree que es necesario un anuncio de adelanto de elecciones?

Ya lo habíamos dicho. Si había vacancia un grupo que está polarizado iba a defender al presidente de turno y si había un cierre o disolución del Congreso, otro grupo que defiende a este poder del Estado iba a estar en contra de ello. Por lo que la consecuencia final es un adelanto de elecciones… Creo que dado los lineamientos constitucionales si hoy o mañana se plantea un adelanto de elecciones, eso va a tener que pasar por dos legislaturas. Por lo tanto, las elecciones llegarían en 2024. Por consiguiente, habría un espacio de gobernabilidad, tranquilidad y estabilidad para el país, es por eso que quisiéramos conversar con la presidenta Dina Boluarte.

¿Qué le parece Dina Boluarte como presidente?

La conocimos como ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Creemos que tiene capacidades para ejercer este cargo, pero la idea más allá de esto, es que va a generar una mejor opinión en la medida de cómo afronta esta difícil situación. No es nada fácil para ella, no tener una bancada dentro del Congreso o tener otras fuerzas políticas y a sectores de la población que no están de acuerdo con la sucesión. Ella tiene la difícil tarea de convocar y articular en el marco del Acuerdo Nacional a distintas instancias ya sea la CGTP, CONFIEP, colegios profesionales o las distintas instancias que participamos como las iglesias u otras instituciones de la sociedad civil.

¿Qué opina de los congresistas?

Consolidaron algunas tareas importantes dentro de mi región, y hemos hecho como Gobierno Regional un trabajo articulado (con los congresistas) que a partir de la instancia que representan ellos, se impulsó algunos proyectos para la región Cusco.

Para la sociedad civil el Congreso resultó obstruccionista para el gobierno de Castillo, ¿comparte esta posición?

Sí, pero hay que diferenciar que no todos los congresistas ni las bancadas regionales, por decirlo, han tenido ese rol obstruccionista. Obviamente hubo una oposición, algunas bancadas sí han tenido ese rol obstruccionista, pero no necesariamente todos.

Entonces, ¿Es necesario que la presidenta encamine nuevas elecciones generales?

Claro, pero la decisión no depende de ella únicamente. Tendría que hacer un planteamiento al Congreso, quien tendría en sus manos esta discusión. Y como ya lo hemos dicho, se debe aprobar en dos legislaturas. Se puede hacer a fin de año y a principios del siguiente. De ser el caso, las nuevas elecciones serían en julio de 2024. Si el legislativo no apoya las nuevas elecciones, según expertos constitucionalistas, se debe llamar a un referéndum, que también tomaría otro tiempo. Esperemos que no se de este caso.

¿Cree que el Congreso cambiará su posición y permita una nueva elección general?

Creo que lo que sucedido el día de ayer (07 de diciembre) nos ha sacudido a todos. Ha estremecido a la clase política. Creo que, si (los congresistas) no toman conciencia de este momento histórico, para tener un gesto de poner por delante lo que la mayoría de ciudadanía está exhortando, a través de encuestas y movilizaciones, le estarían dando la espalda al país. Lamentablemente estarían propiciando quizás dolor y sufrimiento a nuestro pueblo.v